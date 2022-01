Ex-BBB Luciano Estevan - Reprodução/Gshow

Publicado 26/01/2022 09:43

Rio - Luciano Estevan, o primeiro eliminado do "Big Brother Brasil 22" , bateu papo com Rafa Kalimann na "Rede BBB" após sair da competição por R$ 1,5 milhão. O bailarino, que prometeu ficar com várias pessoas antes de entrar no jogo, revelou que beijaria a cantora Maria e o atleta Paulo André caso tivesse oportunidade.

“Eu falei que tinha possibilidade. Eu falei que estava aberto. Se acontecesse, aconteceu. Não aconteceu”, respondeu ele. A apresentadora perguntou então quem gerou interesse no ator. “Maria, tranquilamente. Porque ela tem um sex appeal, uma coisa, uma carioca. Me atraiu muito. Eu ficaria fácil com o PA [Paulo André], mas o negócio dele é só mulher”, disse Luciano.



Sermão sobre fama

Desde o seu vídeo de apresentação no reality show, Luciano sempre disse que seu maior sonho era ser famoso. Ele recebeu várias alfinetas dos colegas de confinamento por repetir a todo momento que deseja fama. E, após a eliminação, quem também aconselhou o rapaz foi Rafa Kalimann.

"Não está errado você desejar isso (fama) pra vida. Se esse é seu desejo, o seu sonho, está tudo bem. O que muitos te falaram na casa é como conquistar isso porque ela é só uma consequência demorada e talvez até árdua demais. Você vai ouvir coisas que você não vai gostar de ouvir, vai se submeter a coisas que você tem que fazer pelo seu trabalho, mas é uma consequência, linda, porque tem muito carinho, tem muitas pessoas que te conhecem, de um trabalho muito bem feito. Demora, é difícil pra caramba, mas é genuíno que você deseje ser famoso, que as pessoas te conheçam", disse Rafa.