Solteiríssima, Luciana Gimenez e Lucas Jagger curtem camarote na Sapucaí. A apresentadora escolheu um look moderno para curtir o segundo dia de desfile do Grupo Especial do Rio.“Estou em ano de recomeço! A melhor coisa de estar solteira é o seguinte, você faz o que tá a fim. Até se você não quiser fazer nada, você não também não faz”, diz ela, que está aproveitando com moderação. “Eu não saio beijando na boca assim, não . Cada um é do seu jeito, mas não é a minha praia”, conta ela, aos risos, no Nosso Camarote.Sobre o look, ela entrega: “eu adoro brincar com a fantasia. Eu achei que ia estar com a vinda muito de fora, mas meu filho (lucas Jagger) falou que tava tudo certo. Então, tá aprovado”, conta.Com a agenda de trabalho cheia, ela a apresentadora conta que não conseguiu desfilar pela Grande Rio, como nos últimos anos. “Tem muita coisa acontecendo l. To lançando filme, lançando produto, coisas lá fora... não deu pra mim”, explica.