21/08/2021

Durante entrevista ao canal 'Noveleiros Real', a atriz Suzy Rêgo destacou a importância do debate sobre a bissexualidade na trama atualmente em reprise com edição especial no horário nobre da TV Globo.

"A Beatriz é uma personagem que sofre preconceito por aceitar a orientação sexual do marido Cláudio (José Mayer), mas ela era puro amor. A abordagem do tema sobre bissexualidade era algo que precisava ser discutido sim porque mostra conflitos que existem em muitas famílias.", defende a intérprete.

Durante o papo, a atriz também revelou diversas curiosidades das gravações da novela, mas destacou mesmo a química em cena com o ator José Mayer.

"Eu ligava pro Zé e falava assim: Amanhã vamos chegar um pouquinho mais cedo e passar muito as cenas. O primeiro dia que eu fui gravar com ele eu falei: "Vamos fazer teatro?" Ele falou: "Depois da novela?" Eu falei, não, nessa novela. Vamos fazer teatro, vamos trabalhar muito. Nós chegávamos às 11 horas da manhã e estudávamos. E quando entrávamos em cena para gravar os câmeras diziam que não podiam perder o foco porque nós fazíamos de primeira e isso era muito bom.", disse a atriz.

