Domênico LopesFoto: TV Globo

Publicado 22/08/2021 22:10 | Atualizado 22/08/2021 22:45

Para o ator Marcos Veras, ser pai de Davi é uma “montanha russa de emoções”, ainda mais sendo de primeira viagem, fruto do relacionamento com a atriz

Rosanne Mulholland. O artista comentou a experiência durante bate-papo na Live do Canal "Noveleiros Real".



"É muito amor, muita paixão, muita descoberta diária. Todo dia você descobre alguma coisa diferente em você e nele, que é um pouco você. A paternidade me emociona todos os dias.”, disse Veras.

O ator, humorista, roteirista e diretor também comentou a alegria de rever a reprise da novela "Pega-Pega", em edição especial no horário das 7 da TV Globo."Eu sou um cara de sorte porque os meus trabalhos são muito felizes. Pega-Pega em especial foi uma novela muito carinhosa com a gente, com o público e deu super certo. Novela boa é aquela que a gente tem vontade de rever.", destacou o artista.O ator, que interpretou Domênico na trama, relembrou momentos hilários dos bastidores das gravações da novela com o ator Rodrigo Fagundes. Ele também falou sobre o processo de construção do personagem, que na trama era apaixonado por Antônia (Vanessa Giácomo)."Fui através de filmes e a preparação com Eduardo Milevix que consegui interpretar Domênico. Eu gosto muito de ver filmes não para copiar, mas para entender o universo. Eu contei também com o público que torcia pelo Domênico, um personagem muito apaixonado”, ressaltou Veras.Para saber mais detalhes do papo, clique no link abaixo: