Abraão - Foto: RecordTV

AbraãoFoto: RecordTV

Publicado 24/08/2021 19:35 | Atualizado 24/08/2021 20:41

As novelas bíblicas têm conquistado um público fiel ao longo dos últimos anos com as produções da Record TV. Mas para o ator Zé Carlos Machado, que interpretou o protagonista Abraão, participar da novela foi um experiência marcante.



"Fazer Abraão foi um trabalho que eu dediquei com tanto afeto, com tanto amor. É um personagem muito especial dentro do inconsciente coletivo, inclusive ele faz parte daqueles personagens que tem missões fundamentais para a humanidade.", reflete o ator.



A declaração foi dada durante uma entrevista para o Canal Noveleiros Real. No papo, também houve um momento de emoção quando o ator mirim Dani Gutto (que interpretou o filho de Abraão na história), entrou na Live. Veja o trecho: