- Foto: reprodução

Publicado 31/12/2021 07:42

Aos 72 anos, Susana Vieira está curtindo férias em Punta Cana, na República Dominicana, e aproveitou o cenário paradisíaco para registrar o momento relaxante, nesta quarta-feira (29). “Água limpa e quente”, escreveu ela na legenda da publicação.

A atriz apostou em um maiô preto em um clique super descontraído saindo do mar.

Os admiradores das artistas logo encheram de comentários enaltecendo a boa forma da artista.

"Espero chegar a essa idade e ter esse corpo", disparou um fã. "Maravilhosa", elogiou um. "O tempo não passa para você, não", brincou um terceiro, "Linda demais", exaltou um internauta.

Susana Vieira apareceu de maiô com a nora, Ketryn Goetten em outra publicação, as duas gravaram viral do TikTok juntas. Elas dançaram e dublaram o video juntas, confira: