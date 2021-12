- Foto: divulgação

A atriz Juliana Paes foi uma das artistas convidadas para estar no último Altas Horas de 2021. No programa do Serginho Groisman, Ju falou sobre a próxima novela das nove, Pantanal, e como estão as gravações. Pantanal vem aí! Juliana Paes estrega bastidores da próxima novela inédita: “Calor humano”.

"Estamos entre idas e vindas nas gravações e lá, saiu do banho, já está suando pingando, mas é um calor maravilhoso, um calor humano principalmente, com uma equipe maravilhosa que está ajudando a gente lá", contou Juliana Paes.



"A estrutura para gravar nos lugares que a gente quer… ficamos em fazenda, tem peões, a turma toda, volto para cá e fico com saudades", ressaltou Juliana.