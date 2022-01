- Foto: Fabio Audi

Publicado 04/01/2022 22:31

Depois do destaque na série Desalma, original Globoplay, Nikolas Antunes tem mais uma grande estreia: ele será um dos quatro protagonista da nova série brasileira da Netflix, Olhar Indiscreto, prevista para 2022. Na trama, Nikolas dá vida a Fernando, um homem misterioso que se envolve com Miranda (Débora Nascimento), uma hacker voyeur. “É um thriller psicológico que promete muitas surpresas e reviravoltas”, conta Nikolas.

Somando diversos projetos na TV, recentemente Nikolas tem voltado sua carreira para o streaming. Após uma participação em Ilha de Ferro, em 2018, foi em Desalma (2020) que ele alcançou maior protagonismo com o personagem Roman Skavronski. Na cidade fictícia de Brígida, assolada por acontecimentos sobrenaturais, Roman revela, aos poucos, sua relação com o ocultismo. “Na primeira temporada, a gente vê o Roman ganhar umas pinceladas de vilania. Aos poucos, o lado ocultista dele vai sendo revelado e a gente percebe que ele está disposto a tudo para continuar vivo”, diz Nikolas sobre o personagem que, inclusive, é só um dos muitos antagonistas que ele já interpretou.

"A maioria dos personagens que eu fiz ou eram vilões ou antagonistas, e a resposta que eu recebo do público sempre é muito positiva, cada vez mais nos afastamos daqueles vilões odiados que eram rechaçados na rua, até porque os vilões hoje são muito mais profundos e humanos do que antigamente", ele diz. Em Liberdade, Liberdade, novela de 2016, Nikolas Antunes interpreta o bandido Simão, braço-direito do bandoleiro Mão de Luva (Marco Ricca). O sucesso foi tanto que rendeu até um spin-off, A Lenda do Mão de Luva.

Desde de sua primeira participação na novela Duas Caras, da TV Globo, em 2008, o ator, de 39 anos, vem surpreendendo o público por seu estilo camaleão. “Já interpretei personagens bem distintos entre si, e eu aprendo muito com cada um deles, do vilão ao mocinho. É assim que eu consigo crescer tanto como ator como pessoalmente”, explica Nikolas. Em Espelho da Vida, sua última novela, ele interpretou dois personagens ao mesmo tempo: Marcelo, um advogado moderno, e Lucas, um homem tímido nos anos 30. Com a abordagem do tema da espiritualidade, ele contracenou com grandes nomes da televisão brasileira como Alinne Moraes e Irene Ravache.

Fora das telinhas, Nikolas diz ser uma pessoa mais reservada, para manter intacta a realidade de seus personagens para o público. “Eu me escondo pra que as pessoas acreditem na personagem que estou interpretando. Se eu me exponho demais, o público vai começar a ver o Nikolas e as questões pessoais minhas, e não é isso que queremos.”, diz Nikolas sobre seu estilo mais low-profile, inclusive nas redes sociais.