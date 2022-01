- Foto: reprodução

Publicado 04/01/2022 22:34

Devido ao sucesso em 2021, a peça "Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo", escrita por Wagner D'Ávila, estará de volta em São Paulo. Porém, desta vez, ficará em cartaz entre 8 de janeiro e 26 de fevereiro, aos sábados, sempre às 19h, no palco do Teatro Renaissance.

Interpretado por Priscila Fantin e Bruno Lopes, o espetáculo, que já foi visto por mais de vinte mil pessoas, conta a história de Pilar e Bento, jovens viúvos que se conhecem virtualmente quando decidem se aventurar em um aplicativo de paquera. A narrativa levanta um debate sobre a efemeridade das relações amorosas em um mundo de redes sociais e aparências.

Em recente entrevista, o casal explicou que o principal objetivo deles com a montagem é levar diversão para os espectadores e fazer com que eles entendam que "ter afeto por alguém" é a melhor escolha. Por fim, vale destacar que, em cumprimento às regras de segurança sanitária, só será permitida a entrada do público com máscara, aferição de temperatura e apresentação do comprovante de vacinação.