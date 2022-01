- Foto: reprodução

Publicado 06/01/2022 19:42

A cantora Simone Mendes, que faz dupla com Simaria, decidiu não participar mais do reality show musical The Masked Singer Brasil da Rede Globo. O programa, que entra em sua segunda temporada com estreia prevista para o dia 23 de janeiro, terá como substituta a comediante e apresentadora Tatá Werneck.

Simone explicou sua saída e justificou que foi por sua própria decisão: “Foi uma decisão minha. Eles pediram para que eu estivesse esse ano, mas por alguns motivos, como a volta aos shows e muitas coisas que tenho que estudar e fazer, então decidi não seguir. Permaneço na casa à disposição para outros projetos” , disse a artista em uma entrevista á colunista Fábia Oliveira.

Contudo, a cantora disse que continuará a acompanhar a atração televisiva: “Agora é assistir de casa. Amo todos ali, são amigos irmãos que a vida me deu, graças a Deus ”, concluiu.