- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 06/01/2022 19:54

Paulo Vieira, de 29 anos, terá um quadro para chamar de seu no "Big Brother Brasil 22". O projeto se chama, até o momento, "Big Terapia". A ideia é que o humorista analise - de modo pouco convencional - o comportamento dos confinados, fazendo o público a compreender melhor as estrelinhas da tensão pré-paredão.

"Vou falar o que as pessoas de casa pensam e nunca imaginaram que fossem ouvir na televisão. O público pode esperar que eu vá me divertir muito, acima de tudo. É assim que eu procuro fazer o meu trabalho e que eu gosto", disse Paulo Vieira, em entrevista à Patrícia Kogut, explicando que o quadro é uma grande brincadeira com as especulações sobre o que acontece dentro do programa.

Durante o papo, ele ainda brincou com a paixão dos brasileiros pelo programa: "É o emprego dos sonhos porque você é pago para assistir ao 'BBB'. A maioria das pessoas tem que mentir para o chefe que está trabalhando enquanto está se informando, falando e assistindo ao programa. É o meu emprego, eu vou ganhar para isso". Vale lembrar que Paulo não é o único reforço humorística da edição. Há algum tempo, a Globo anunciou que Dani Calabresa assumirá o "CAT BBB", que ganhou destaque no comando de Rafael Portugal.