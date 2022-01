- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 06/01/2022 22:58 | Atualizado 06/01/2022 22:58

Ator Fernando Sampaio, que optou em passar a virada de ano num sítio, longe das aglomerações e festas e olha que não faltaram convites pro ator, que sempre negou, preferindo ficar retido nesse período. Ele dividiu nas redes sociais, pois muitas pessoas estão se descuidando, Fernando sempre teve todo cuidado, tomou as duas doses da vacina, iria tomar a terceira e adiou.

"Tive que adiar a terceira dose por ter testado positivo para o Covid-19, pois estando positivo é necessário adiar a vacinação em ao menos 1 mês, pois segundo o Ministério da Saúde pode interferir na resposta imunológica que será induzida pela vacina". explicou o ator para nossa coluna.

Fernando testou positivo para o Covid-19, conversei com o Fernando e ele disse que o que está fazendo ele forte são as mensagens dos fãs não só aqui do Brasil, na sua postagem, vários fãs da Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai enviam seu carinho e palavras de força para o ator. Mensagens como: "Que você melhore logo", completou um fã. "Um forte abraço da Argentina", escreveu outro fã. "Deus abençoe vc Fernando", escreveu mais uma fã. O post do ator está recheado de mensagens de carinho, até o fechamento dessa publicação ja eram mais de 220 comentários entre famosos como Beth Goulart, Helena Fernandes, Andréa Avancini e Emílio Orciollo Netto, entre outros, e centenas de fãs, confira:

Fernando que estava todo feliz que iria rever sua mãe depois de dois anos que não se viam, agora vai precisar adiar esse reencontro, a mãe dele iria vir da Bahia, e chegaria no Rio dia 11.