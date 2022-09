Ludmilla é uma das atrações do palco Sunset do Rock in Rio - Lana Pinho/ Divulgação

Ludmilla é uma das atrações do palco Sunset do Rock in Rio

Publicado 11/09/2022 05:00

Rio - Rainha da favela... e do Sunset! Ludmilla, de 27 anos, retorna ao palco do Rock in Rio, neste domingo, mas desta vez como a grande estrela. A cantora, que fez uma participação no show da Funk Orquestra em 2019, promete uma apresentação grandiosa e cheia de sucessos dos mais variados ritmos. Ludmilla fala sobre a emoção de se apresentar no festival, adianta alguns detalhes de seu show, que custou cerca de R$ 2 milhões, e anuncia sua nova era no pop.

"Depois de 2019, ficou um gostinho de “quero mais” quando fiz uma participação especial. Estar desta vez no mesmo palco, mas com o meu show completo, vai ser demais", afirma. "As expectativas são as melhores e maiores possíveis. Quero que seja um show que fique marcado na minha história, na do festival e na do público. Vai ser único, cheio de alegria e também muita emoção", completa Lud.

Artista completa, a cantora comenta que terá uma mistura de gêneros musicais em seu repertório. "Avisa que eu vou levar tudo para o festival: funk, pop, pagode", pede. Ao ser questionada se terá alguma participação especial no show, ela faz mistério. "Isso é surpresa", afirma aos risos.

E os fãs podem esperar uma super produção. A cantora investiu R$ 2 milhões em sua apresentação e promete abalar as estruturas da Cidade do Rock, na Zona Oeste da Rio. A funkeira confirma que o show terá um cenário grandioso e uma baita estrutura. "Sim! E vai ser a partir deste show que começo a minha nova era no Pop, os meus próximos shows já serão com base neste que vou apresentar no Rock in Rio", explica.

Ludmilla, inclusive, é a primeira mulher como headliner do espaço na história do festival. "Nossa! É uma conquista única, sabe?! Daqueles momentos da carreira que ficam marcados mesmo. Ser a primeira mulher, ainda mais sendo preta, vinda do funk, é mais especial ainda", destaca.

A artista ainda cita a importância do funk ganhar cada vez mais destaque no Rock in Rio. "Com certeza é uma grande conquista pra gente do gênero. O funk é gigante e é a esperança de muita gente, principalmente de quem vive em área conflagrada. Abrir cada vez mais espaços para o ritmo é também pensar em futuro, porque funk é cultura sim".

Com mais um marco na carreira, Ludmilla deixa claro que sua família vai acompanhar seu show de pertinho. "Claro! Sempre que eles podem, faço questão de que estejam comigo. Eles são muito importantes na minha vida e gosto de dividir todas as minhas conquistas com eles", afirma a cantora, que lançou recentemente seu novo álbum, 'Numanice 2', e fez sua estreia como atriz na segunda temporada de "Arcanjo Renegado", do Globoplay. Na trama, a artista dá vida a uma policial chamada Diana.