Bate-papo com Miguel Pinto Guimarães e Cora Rónai vai ao ar nesta quarta-feira no canal da Intrínseca no YouTube Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 14:54

Rio - O autor Miguel Pinto Guimarães marca o lançamento de seu livro, "Quarenta e quatro em quarentena", com a exibição de uma entrevista que fez com a jornalista Cora Rónai na livraria da Travessa de Ipanema, sem a presença de público, por causa da pandemia de Covid-19. O bate-papo vai ao ar nesta quarta-feira, dia 23 de dezembro, às 18 horas, no canal da Intrínseca no YouTube.

Afeito a aglomerações e conhecido por agregar pessoas dos meios mais diversos, o arquiteto Miguel Pinto Guimarães decidiu usar esse tempo para conversar com amigos em lives abertas ao público. E o que começou com a ideia de discutir questões envolvendo arquitetura e urbanismo acabou cobrindo uma série de temas debatidos com figuras de grande destaque em várias áreas, como Gilberto Gil, Fernando Henrique Cardoso, Sonia Guajajara, Regina Casé, Guga Chacra, Pedro Malan, Marina Silva, Teresa Cristina, Gregorio Duvivier e muitos outros.

O livro "Quarenta e quatro em quarentena" é o registro dessas conversas. Estão no livro as divagações sobre o que seria o tão falado novo normal, os desafios de se manter produtivo em tempos turbulentos, a conjuntura política do país, as alternativas sustentáveis para a economia, a trajetória dos movimentos negros e a situação dos povos indígenas, além da história do samba, o papel do humor no cotidiano, o significado do envelhecimento e o impacto de uma pandemia em nossa percepção do que é ser humano.