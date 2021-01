HQ 'Laura Dean Vive Terminando Comigo', de Mariko Tamaki e Rosemary Valero-O’Connell Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Quando pensamos em relacionamentos abusivos, quase sempre pensamos em um casal hétero: um homem exercendo todo o poder que ACHA ter sobre uma mulher. Mas uma relação abusiva pode acontecer não só entre homens e mulheres, mas também entre dois homens, duas mulheres, até em amizades e relações familiares.



A premiada HQ "Laura Dean Vive Terminando Comigo", de Mariko Tamaki e Rosemary Valero-O’Connell, que saiu no Brasil pela Intrínseca, mostra como um namoro tóxico é capaz de afetar a vida dos envolvidos.



Freddy é uma menina de 16 anos. Sua namorada, Laura Dean, é uma das garotas mais populares do colégio. O relacionamento delas tinha tudo para dar certo, só que Laura Dean só dá atenção para Freddy quando quer. E mais: Laura Dean termina e reata o relacionamento com Freddy toda hora. Enquanto isso, Freddy negligencia seus outros amigos ao menor sinal de que Laura Dean quer sua companhia.

Conhecida por escrever obras com temática LGBTQIA+, Mariko Tamaki conta com as ilustrações de Rosemary Valero O'Connell para narrar de forma delicada a história de uma garota que acaba com a autoestima baixa por conta de um relacionamento e como ela consegue superar e dar a volta por cima com a ajuda dos amigos e pessoas que realmente gostam e se importam com ela.



Confira abaixo três motivos para ler 'Laura Dean Vive Terminando Comigo':

1) HQ Premiada: Laura Dean Vive Terminando Comigo ganhou o Eisner Awards em três categorias – Melhor Artista, Melhor Roteiro e Melhor Publicação Para Adolescentes.

2) Representatividade: A HQ mostra com naturalidade o relacionamento entre duas meninas, Freddy e Laura Dean. Tanto os amigos do colégio quanto os pais de Freddy aceitam o namoro das duas naturalmente. O foco não é a descoberta da sexualidade e sair do armário, que geralmente são os pontos abordados em romances deste tipo. Lógico que estes temas são importantes, mas também é importante mostrar os relacionamento LGBTQIA+ além disso. O foco é o relacionamento abusivo, que pode estar presente em qualquer tipo de namoro.

3) Traço: O traço de Rosemary Valero O'Connell é único. A HQ é linda visualmente.