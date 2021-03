Cena do filme 'O Iluminado'. Na imagem, o pequeno Danny nos corredores do hotel Overlook, onde está confinado com os pais Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 31/03/2021 07:00

Rio - Não tem jeito, o assunto do momento é o "Big Brother Brasil". O reality show da Globo tem esse nome por conta do livro "1984", de George Orwell, que conta a história de uma sociedade que vive sob um regime totalitário em que as pessoas são vigiadas dentro de suas casas pelo "Grande Irmão". Para esse controle, o "Grande Irmão" usa as "teletelas", que são uma espécie de câmera que todos os indivíduos são obrigados a ter em suas casas. E, assim como acontece no "BBB", ninguém pode contestar o Boninho, ops!, o regime.

Na obra de Orwell, os personagens não estão em situação de confinamento. Pelo menos não até quebrarem alguma regra. Há uma falsa sensação de liberdade. Todos podem sair para trabalhar, fazer compras, diferentemente do que acontece no "BBB". Mas, para entrar na onda do "Big Brother Brasil", confira abaixo livros em que os personagens estão confinados ou em isolamento total:

Publicidade

E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie: Este é um dos meus livros favoritos da Rainha do Crime. Dez desconhecidos recebem um convite para passar uns dias na misteriosa ilha do Sr. O. Logo na primeira noite, os convidados descobrem que estão na ilha por um motivo: todos eles cometeram algum tipo de crime e estão sendo punidos por isso. As pessoas começam a morrer das mais diferentes formas. Ninguém está seguro. Todos são suspeitos. Não há como sair da ilha. Obra prima!

O Iluminado, de Stephen King: No romance mais conhecido de Stephen King, Jack Torrance arruma um emprego de zelador no inverno e se muda para o isolado hotel Overlook com sua mulher e seu filho, Danny, que tem poderes sobrenaturais. Mas, conforme os dias vão passando, o hotel parece ser cada vez mais sinistro.

Publicidade

O Papel de Parede Amarelo, de Charlotte P. Gilman: Este é um clássico da literatura feminista. Uma mulher fragilizada emocionalmente é internada pelo próprio marido em uma espécie de retiro terapêutico, em um quarto revestido por um obscuro e assustador papel de parede amarelo. Por anos, desde a sua publicação, o livro foi considerado um assustador conto de terror, com diversas adaptações para o cinema, a última em 2012. Hoje é considerado um forte relato sobre o enlouquecimento de uma mulher devido ao machismo da sociedade.

Senhor das Moscas, de William Golding: Durante a Segunda Guerra Mundial, um avião cai numa ilha deserta, e seus únicos sobreviventes são um grupo de meninos. Liderados por Ralph, eles procuram se organizar enquanto esperam um possível resgate. Mas aos poucos esses garotos aparentemente inocentes transformam a ilha numa visceral disputa pelo poder, e sua selvageria rasga a fina superfície da civilidade.

Publicidade

Quarto, de Emma Donoghue: História que deu origem ao filme "O Quarto de Jack", que teve quatro indicações ao Oscar. No livro, conhecemos a história de Jack, um menino de 5 anos que vive preso em um quarto com sua mãe. O cômodo é tudo que ele conhece e é também a prisão em que o Velho Nick mantém sua mãe há sete anos.

Sob a Redoma, de Stephen King: Em Sob a redoma, em um dia como outro qualquer em Chester’s Mill, no Maine, a pequena cidade é subitamente isolada do resto do mundo por um campo de força invisível. Aviões explodem quando tentam atravessá-lo e pessoas trabalhando em cidades vizinhas são separadas de suas famílias. Ninguém consegue entender o que é essa barreira, de onde ela veio e quando – ou se – ela irá desaparecer.

Publicidade

A Última Festa, de Lucy Foley: Nove amigos que sempre comemoram o réveillon juntos decidem fazer uma viagem para comemorar a data. Eles escolhem um hotel isolado na Escócia e ficam sem contato com mais ninguém a não ser dois funcionários que trabalham no local. Certo dia, um deles é encontrado morto. Ninguém pode entrar ou sair por conta de uma nevasca. Ou seja, o assassino está entre eles.

Um Lugar Bem Longe Daqui, de Delia Owens: Kya sobreviveu por anos sozinha no pântano que chama de lar, tendo as gaivotas como amigas e a areia como professora. Abandonada pela mãe, que não conseguiu suportar o marido abusivo e alcoólatra, e depois pelos irmãos, a menina viveu algum tempo na companhia negligente e por vezes brutal do pai, que acabou também por deixá-la. Anos depois, quando dois jovens da cidade ficam intrigados com sua beleza selvagem, Kya se permite experimentar uma nova vida — até que o impensável acontece e um deles é encontrado morto.