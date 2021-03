Projeto Literatura Acessível chega à Biblioteca Parque de Manguinhos Divulgação

Publicado 16/03/2021 12:57

Rio - Depois de reabrir a Sala de Leitura Infantil da Biblioteca Parque do Estado, o projeto Literatura Acessível chega nesta quinta-feira à Biblioteca Parque de Manguinhos, que fica na Avenida Dom Hélder Câmara, 1184, em Benfica.

Em três horários, às 13h, 14h e 15h, crianças e jovens assistirão a contações de histórias acessíveis, a partir dos cinco livros que fazem parte da série Literatura Acessível, criada pela psicóloga e empreendedora social Carina Alves, Diretora-Presidente do Instituto Incluir.

As obras de ficção trazem, como personagens-título, crianças com algum tipo de deficiência, e têm o objetivo de transmitir a importância da inclusão e da acessibilidade. Autora dos livros, Carina conta que o Literatura Acessível começou a ganhar forma quando ela preparava sua dissertação de Mestrado. Segundo ela, o público-alvo do projeto é a faixa que vai dos 5 aos 12 anos, na rede pública de Ensino:



“O projeto traz uma proposta de multiplicidade, estimula o protagonismo da diversidade e propõe uma discussão saudável, na perspectiva inclusiva, dentro e fora das escolas”.



Pelo desenho original do projeto, a equipe do Instituto Incluir apresentaria os livros in loco em escolas públicas de cidades do Estado do Rio de Janeiro (Rio, São Pedro d’Aldeia e Araruama), Mato Grosso do Sul (Campo Grande), Bahia (Salvador), Rio Grande do Sul (Canoas) e São Paulo (Jundiaí).



Em vez disso, e por conta da pandemia da covid-19, o Literatura Acessível criou um modelo híbrido: os livros estão sendo encaminhados às escolas via Correios, e serão marcados encontros virtuais, para a contação das histórias.



Também por conta da covid, todos os livros ganharam versões ebook, com audiodescrição, que chegaram a 4 milhões de alunos da rede pública de diversos estados. As histórias podem ser encontradas no canal do projeto no YouTube: https://www.youtube.com/c/LiteraturaAcess%C3%ADvel/videos

Os livros que compõe a série são "A menina que perdeu a perna", "O menino que escrevia com os pés", "A Princesa que tinha um cromossomo a mais", "O melhor amigo da bengala", "Ico e o mundo que queremos construir".