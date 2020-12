Por O Dia

Publicado 04/12/2020 15:33

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes revelou em seu Instagram, nesta quarta-feira (2), que foi diagnosticada com câncer de útero . A identificação da doença em estágio inicial veio por meio de exames de rotina, mas a jornalista de 58 anos afirma estar bem – e passará por cirurgia de retirada do tumor nos próximos dias. O principal causador dessa condição é o contágio pelo papilomavírus humano, conhecido como HPV.

fotogaleria

“Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, escreveu Fátima .De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o tumor de colo de útero atinge mais de 16 mil mulheres no Brasil por ano, sendo o terceiro tipo de câncer mais recorrente entre a população feminina. Costuma ser silencioso e em cerca de 35% dos casos é fatal, por isso a importância de um diagnóstico precoce como o da apresentadora. A oncologista do Grupo Oncoclínicas, Michelle Samora, explica mais sobre a doença.O que é HPVO vírus HPV é o tipo mais comum de infecção sexualmente transmissível (IST) e atinge de forma massiva as mulheres. A médica diz que esse tipo de infecção genital, mesmo sendo prevenível, ainda é muito frequente. O HPV pode causar alterações celulares no corpo, capazes de evoluir para um câncer, assim como aconteceu com Fátima Bernardes.Segundo o Ministério da Saúde, 75% das brasileiras sexualmente ativas entrarão em contato com o HPV ao longo da vida, principalmente na faixa dos 25 anos. Após o contágio, ao menos 5% delas irão desenvolver câncer de colo do útero em um prazo de dois a dez anos, uma taxa que preocupa os especialistas.PrevençãoA prevenção é um dos principais aliados no combate ao câncer no colo do útero. “A vacinação contra o HPV representa a melhor forma de prevenção primária. A duração total da proteção ainda é incerta, estimada em aproximadamente 9 anos, mas estudos matemáticos indicam alta concentração de anticorpos por no mínimo 20 anos”, destaca Michelle.SintomasUm dos primeiros sinais do câncer de colo do útero é o sangramento vaginal, seguido de corrimento e dor na pelve: “Os sangramentos podem ocorrer durante a relação sexual, fora do período menstrual e em mulheres que já estão no período da menopausa “.Em estágios mais avançados, a mulher pode apresentar um quadro de anemia devido à perda de sangue, dores nas pernas e nas costas, problemas urinários ou intestinais e até perda de peso sem intenção.DiagnósticoA oncologista destaca que é possível reduzir em até 80% a taxa de mortalidade da doença quando há um diagnóstico precoce , por isso a importância de realizar exames periódicos para a detecção do câncer, como foi o caso de Fátima Bernardes.“Considerando que o tumor de colo do útero é uma doença com sintomas silenciosos, muitas vezes as mulheres perdem a chance de descobrir a condição ainda na fase inicial. Sempre aconselho a realizarem os exames preventivos como o Papanicolau periodicamente, para que aumentem as chances de a doença ser diagnosticada precocemente”, pontua.TratamentoAssim como mencionado por Fátima, a cirurgia é uma das possibilidades de tratamento contra o câncer de útero, mas não a única. Radioterapia e quimioterapia também são opções consideradas pelos médicos.“A cirurgia pode consistir na retirada do tumor ou na retirada do útero, o que pode impossibilitar a mulher de engravidar. Para os estágios mais avançados da doença, são recomendados os tratamentos de radioterapia e quimioterapia”, finaliza a especialista.