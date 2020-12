A manicure Jéssica Alves arrasou na decoração da unha de Natal Divulgação

Por Isabelle Rosa

Publicado 20/12/2020 05:00

Rio - O Natal está chegando. E além de pensar em um look para comemorar a data, vale dar uma atenção especial para as unhas, que também podem ficar lindas e cheias de estilo com uma decoração no clima da festa.

Há várias opções de desenhos temáticos para deixar as unhas com a cara do Natal. "As mulheres gostam de decorar com o tema de Papai Noel. As cores mais usadas são vermelho e dourado, além das pedrarias e brilhos. Esses são os modelos que mais fazem sucesso", diz a designer de unhas Márcia Câmara.



E não tem idade para entrar nessa moda. "Das crianças até os mais velhos podem fazer os desenhos. E como estamos em pandemia, dá até para a pessoa fazer sozinha. Não deixa de ser uma diversão e uma união entre a família, porque uma pessoa pode fazer na outra também", afirma a profissional.



Quem entrou no clima natalino foi a manicure Jéssica Alves. "Eu adoro o Natal e toda a magia dele. Então, não deixo de fazer minhas unhas temáticas, de colocar meu esmalte vermelho. Este ano, optei usar em uma mão esmalte vermelho, com detalhes em prata e um Papai Noel. E na outra, brilhos e pedrarias", conta.



Quer fazer unhas decoradas para o Natal? Então, confira o passo a passo de dois modelos nesta página e arrase!

Unha de Papai Noel

1- Após lixar e cutilar, pinte os unhas de vermelho. Exceto a do dedo anelar, que é pintado de nude com uma francesa branca.

2 - Depois que fizer a francesa no anelar, antes do esmalte secar deposite uma cama de glitter para fazer o efeito 'sugar'.

3- Na unha que foi feita a francesa, aplique esmalte vermelho na área da cutícula para fazer o gorro do Papai Noel.

4 - Em seguida, ainda no dedo anelar, com boleador e esmalte branco, faça bolinhas perto da área pintada com esmalte vermelho.

5 - Para finalizar o Papai Noel, com um boleador e esmalte preto faça duas bolinhas centralizado para fazer os olhinhos. Para o nariz use esmalte nude. Se quiser, acrescente pedrinhas nas outras unhas.

5 - Para finalizar o Papai Noel, com um boleador e esmalte preto faça duas bolinhas centralizado para fazer os olhinhos. Para o nariz use esmalte nude. Se quiser, acrescente pedrinhas nas outras unhas.



Unha de pedrarias:

1 - Após lixar e cutilar, faça uma francesa vermelha no dedo anelar. Em seguida, antes do esmalte secar deposite uma cama de glitter para fazer o efeito 'sugar'.

2 - No dedo mínimo, faça a esmaltação com esmalte vermelho também faça o mesmo processo do efeito 'sugar'.

3- No dedo anelar faça uma sequência de pedrarias para dar um charme. Para colar as pedras, é utilizada cola para unhas.

4 - No dedo indicador, faça uma decoração com pedrarias fazendo uma cascata com as pedrinhas.

4 - No dedo indicador, faça uma decoração com pedrarias fazendo uma cascata com as pedrinhas.