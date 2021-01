Luiza Rabello, 11 anos: "Para 2021, desejo ir muito bem na escola, rever minhas amigas e meus parentes" Divulgação

Por Priscila Correia

Previsões para o ano seguinte sempre são bem-vindas. E quando se trata de um depois de 2020, que foi tão turbulento, essas respostas astrológicas são ainda mais esperadas.



Segundo o astrólogo Pettrus Talles, a principal mudança no céu astrológico de 2021 é a entrada de Júpiter e Saturno no signo de Aquário, que ocorreu em dezembro, mês em que eles fizeram um alinhamento no céu, fenômeno chamado de conjunção na astrologia, que ocorre a cada 20 anos entre os dois planetas, marcando uma nova fase. “Estes dois planetas gigantescos do nosso sistema solar dão a tônica do ano e são chamados de planetas sociais. Eles permanecem um bom tempo em cada signo, cerca de um ano no caso de Júpiter e dois anos e meio no caso de Saturno. Em 2020, eles ficaram em Capricórnio, trazendo restrições e exigências de responsabilidade coletiva, mas com oportunidades de crescimento e evolução para quem se comprometeu e se esforçou. Em 2021, os desafios continuam, mas de forma diferente. Bem diferente, diga-se de passagem, pois a energia representada por Aquário, o signo ativado pela conjunção Júpiter e Saturno, é exatamente de trazer mudanças e inovação para o que já está obsoleto ou representa tradicionalismo. Este signo também representa a coletividade, portanto será necessário repensar atitudes egoístas e individualistas, tomaremos consciência de que mesmo pequenos gestos impactam a todos”, comenta.



Publicidade

Para a também astróloga Andreia Fortes, 2021 será o ano para começar mudanças pessoais e coletivas, para concretizar a Era de Aquário. “Um momento em que o mundo vai voltar o olhar para as questões coletivas, para iniciar a construção de um mundo mais igualitário. Neste período, as tecnologias e inovações serão direcionadas para a resolução das questões coletivas. Astrologicamente, será um ano movimentado, onde será preciso mudar o foco e, no lugar de alimentar as dores e perdas, começarmos a buscar formas criativas e harmoniosas para enfrentar os desafios que estão acontecendo a nível mundial, como a pandemia. Criar espaços de confiança para trocas de experiências, percepções e diálogo saudável será uma importante forma de começar estas mudanças. Para as crianças, será um importante momento para usar a energia essencial de cada uma, estimulando as características positivas e trabalhando, ressignificando, os desafios para começar a construção de adultos mais harmoniosos e íntegros com a vibração da Nova Era”, pontua.



A seguir, os astrólogos fazem algumas ponderações sobre o que 2021 reserva para crianças de cada signo. E mais: conversamos com os pequenos para saber diretamente com eles o que esperam para o próximo ano e como pretendem alcançar seus objetivos.



Áries – Para os arianos, será um ano de muita interação com outras crianças. E mesmo que ainda de forma virtual, será importante estimular o convívio e a consciência social, ensinar a compartilhar - Pettrus Talles.

“Eu desejo que chegue logo a vacina porque não aguento mais ficar em casa longe dos meus amigos”, Enrico Guimarães Sgrignero, 8 anos – Áries.



“No ano que vem eu quero começar a fazer coisas novas, já que nesse ano não consegui fazer quase nada por conta da quarentena. Quero aprender a tocar instrumentos, estudar mais, ler mais e me dedicar a coisas novas” - Esther Barbosa Barreto, 12 anos – Áries.



“Quero ter uma festa de aniversário, juntar dinheiro e que tudo fique bem na família, que ninguém morra. O dinheiro vou pedir de presente até a quantidade que preciso para comparar um celular, e o resto não depende de mim” - Maria Clara Machado Campos, 11 anos – Áries.



Touro – Será um ano para desenvolver a segurança para alçar novos voos, novos aprendizados. Isso pode significar para a criança o estímulo para perder medos de entrar em contato com coisas diferentes do seu ambiente comum - Andreia Fortes.



“Para 2021, eu desejo ir muito bem na escola (tirar notas bem altas), rever minhas amigas e meus parentes, conseguir 2000 seguidores e 15000 likes na minha conta do Tik Tok ( aleatoria_aesthetic_05 ), conhecer alguns famosos. Para isso, vou estudar muito, fazer vídeos legais etc” - Luiza Rabello dos Santos, 11 anos – Touro.

Publicidade

"Quero aprender piano e também fazer aula de canto para a gente formar a nossa banda. Vou ter que estudar bastante antes de ir pra escola, que vai ser à tarde. E também desejo muito o final do Coronavírus, porque fiquei o ano todo longe dos meus amigos” - Bianca de Oliveira Campos, 9 anos – Touro.



Gêmeos – Para as crianças geminianas, vai ser importante aprender a comunicar o que sente com mais consciência. Os pais podem estimular este processo de forma lúdica através de jogos - Andreia Fortes.



“Que a gente encontre a cura da Covid. Pretendo estudar bastante, estar com minha família, abraçar meus avós” - Angelo Maurício, 10 anos - Gêmeos.



"Eu espero que com o fim da Covid e a chegada da vacina, todos fiquem bem. Mas também quero que as pessoas se tornem mais tolerantes com os outros, que os animais sejam respeitados e que o mundo se torne melhor" - Manuela Ceroy Ferrão, 12 anos - Gêmeos.



“Para 2021, desejo aprender a desenhar melhor, conseguir criar um canal no YouTube com meus desenhos, realizando montagens com os personagens de mangá que eu quero criar, inventar histórias. Para conseguir isso, eu vou assistir aos vídeos, treinar mais e conseguir uma mesa digitalizadora para aprender a desenhar digitalmente” - Isabelly de Oliveira Dias, 10 anos – Gêmeos.



Câncer – Os cancerianos neste ano podem estar um pouco mais sensíveis e apegados. Será interessante ter um pouco mais de paciência e ajudar a criança passar por qualquer fase de transição se ocorrer nessa fase, como dentição ou largar as fraldas - Pettrus Talles.



Publicidade

"Tomara que seja um ano sem Covid, que seja tudo melhor do que foi esse ano. Eu quero voltar para a escola, para encontrar meus amigos. Mas para isso acontecer todo mundo tem que ficar de mascara o tempo todo e ter um metro de distância, e assim vai. E que saia essa vacina também" - Bento Gonçalves Pompeu, 8 anos - Câncer.



"O meu principal desejo para 2021 é encontrar todas as pessoas que não pude encontrar esse ano. Eu acho que a gente pode chegar a esse objetivo respeitando o isolamento social e as condições da Covid, que aí vai tudo parar e eu vou poder encontrar meus primos e meus amigos" - João Pedro Nogueira Marques da Cruz, 8 anos - Câncer.



Leão – Será o momento para desenvolver na criança a capacidade de se conectar com a realidade, adequada a sua idade, mas mostrando como as pessoas no mundo precisam se conectar para criar, juntas, coisas importantes – Andreia Fortes.



"Que o coronavírus passe para eu ir na casa dos meus amigos. Eu quero curtir na escola com meus amigos e sábado e domingo com meu pai. Depois da Covid eu vou à praia com mamãe, papai e o Bê. E depois eu vou gritar, e muito, porque o coronavírus vai acabar" - Gustavo Wanderley Dias Ferreira, 7 anos – Leão.



Publicidade

Virgem – Para os virginianos, será um período de desenvolver o seu senso de organização, seja guardando brinquedos ou deixando eles auxiliarem em alguma tarefa dentro de casa. Eles estarão querendo se sentir úteis - Pettrus Talles.



“O meu principal desejo é que a pandemia acabe e a gente possa voltar a ter uma vida normal. Que todo mundo possa se abraçar novamente e que na escola volte tudo a ser como era antes. Para a minha família e os meus amigos, eu desejo que eles sejam muito felizes e realizem todos os seus sonhos” - Helena Buratti, 8 anos – Virgem.



Libra – Os librianos estarão com mais disposição e também mais criativos, pois o ano favorece sua autoestima. Será um período propício para desenvolver alguma atividade artística que lhes proporcione alegria. Pettrus Talles.



“Que 2021 fosse bem melhor que 2020, que não tivesse pandemia, que eu e minha irmã possamos voltar pra escola, que a gente pudesse sair de casa sem medo. Para chegar nesse objetivo todos teriam que se cuidar muito e chegar a vacina”. Manuela Gonzalez, 10 anos – Libra.



Escorpião – Será um ano para aprender a desapegar. Importante mostrar a criança de escorpião que existem formas diversas de resolver suas questões e que é legal as vezes aprender a fazer isto em grupo – Andreia Fortes.



“O meu desejo é para virar 2040. E como a gente pode chegar nesse objetivo? Ah. Isso eu não sei” - Tales Zanvettor Salles, 6 anos – Escorpião.



Publicidade

"Eu quero viver até os 190 com toda a minha família. Pra isso, precisamos ultrapassar essa situação de pandemia e muito mais. O vírus precisa ser dragado para um buraco negro" - Theo Correia, 9 anos - Escorpião



Sagitário – Este ano devem desenvolver a comunicação. Será interessante trazer brincadeiras educativas como ensinar a ler, reconhecer letras e melhorar a pronúncia das palavras - Pettrus Talles.



"Eu quero que em 2021 os parques abram e os shoppings também. A Covid vai passar ano que vem" - Miguel Minzon, 9 anos - Sagitário.



"Eu estou cansado de ficar em casa e espero que em 2021 abra tudo e que a Covid acabe ano que vem" - Arthur Minzon, 7 anos – Sagitário.



Publicidade

Capricórnio – Os capricornianos irão desenvolver o senso de posse e valor durante este ano. Será interessante mostrar o pagamento de bens adquiridos ou incentivá-lo a ter um cofrinho para guardar dinheiro e também não ser possessivo - Pettrus Talles.



"Para o próximo ano eu quero que o coronavírus acabe e que a gente volte para a escola, porque eu sinto muita saudade da professora e dos meus amigos. Eu amo muito o meu pai, a minha mãe e a minha irmã" - Mel Cordeiro de Lima Neves, 8 anos - Capricórnio.



"Quando acabar a Covid, eu quero que seja um ano legal demais na escola" - Helena Diana Silva, 6 anos - Capricórnio.



Aquário – Em 2021 vai ser bacana trabalhar para desacelerar a mente aquariana e mostrar a importância de mudar "dentro" antes de querer mudar "fora" . Isso pode ser feito trazendo a criança para o momento presente através das artes – Andreia Fortes.



“Eu quero que em 2021 todo mundo seja feliz, leve e que todos tenham a esperança de que tudo vai passar. Quero passar tempo com quem eu amo e aproveitar todos os momentos possíveis. Ser feliz! Sinto falta de viajar, ver minha família que mora no em outro país, no Canadá, e passar o Natal com eles ano que vem, ver a neve e sentir o cheirinho da comida da minha vó! Sinto saudades” - Sienna Belle, 12 anos – Aquário.



Peixes – Vai ser um ano para trabalhar a consciência das próprias capacidades na criança pisciana, mostrar que ela pode se sentir segura para realizar o que deseja – Andreia Fortes.



“Eu espero poder brincar com os meus primos, voltar a ir pra escola e convencer minha mãe a adotar um cachorro. Se eu tivesse um bichinho, me sentiria menos sozinha em 2020. Estou convencendo minha mãe mostrando que consigo cuidar das plantas de casa, sem esquecer” - Barbara Almeida, 9 anos - Peixes.



Publicidade

Em tempo: “Importante lembrar que esse é um panorama de cada signo solar, mas a energia de cada pessoa é avaliada através dos vários aspectos do seu mapa natal astrológico, que vão além do signo solar”, conclui Andreia.