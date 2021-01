Anitta: tranças finas fotos reprodução do instagram

Por Isabelle Rosa

Publicado 31/01/2021 07:00

Rio - Quer dar um ar moderninho ao cabelo sem ter muito trabalho? As trancinhas podem ser uma boa pedida. Elas podem ser usadas com o cabelo todo preso ou todo solto, a franja de lado ou até mesmo no meio. Famosas como Bruna Marquezine, Kylie Jenner e Anitta já adotaram o penteado do momento na franjinha e compartilharam fotos em suas redes sociais.

O hairstylist Olivier Costa garante que a trança é uma ótima dica para quem deseja transformar um cabelo normal em um simples penteado. “É a coisinha mais simples do mundo, e olha o impacto que dá. Separar duas mechinhas do cabelo para trançar já muda completamente a identidade visual de alguém, fala se não é incrível como podemos variar estilos com coisas tão simples, mas bonitas”, comenta ele.

A atriz Ana Cecília Mamede virou uma grande fã das trancinhas e conta que vai usar bastante o penteado nesse verão. "Acho as trancinhas um penteado super feminino e gracioso, estou muito feliz que esteja em alta porque além de lindo ajuda a refrescar a cuca no verão", diverte-se.

Curtiu a nova moda? Então, preste atenção no passo a passo que hairstylist Olivier Costa ensina abaixo:

1) Com o cabelo limpo e escovado, separe sua franja em um "triângulo" e o traga para a parte da frente da cabeça. Faça uma divisão bem marcada no meio, o pente fino pode ser um grande ajudante nesse momento. Separe uma mecha fina do lado direito e outra do lado esquerdo.



2) Hora de trançar! A ideia não é uma marcação tão perfeita, a trança pode ficar mais despojada e soltinha, o mais importante é que ela seja bem fina.

Passo 2 da trança Divulgação



3) No final da primeira trança prenda com elástico fino na ponta, depois só repetir o procedimento na segunda mexa. Você não precisa finalizar as duas tranças no mesmo tamanho, pode deixar um lado maior do que o outro, botar tic tacs, ou lenços ... brinque com as possibilidades. Para evitar o frizz, só passar um finalizador no cabelo inteiro ao terminar.





