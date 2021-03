Fernanda Corrêa, fundadora da Lash Palace Studio Divulgação

Rio - Realçar o olhar, praticidade, volume... São muitas as vantagens de aderir a extensão de cílios. Um olhar marcante e sensual é o que as mulheres buscam com a técnica queridinha entre as celebridades. A fundadora da Lash Palace Studio, Fernanda Corrêa, destaca que existem diversos tipos de extensão de cílios: fio a fio clássico, volume brasileiro, volume híbrido e volume russo, além da sensação do momento: last lifting e explica cada um deles.

Fio a Fio - Essa técnica consiste em preencher os espaços com falhas por meio de fios de seda junto a raiz dos próprios cílios naturais trazendo uma sensação de alongamento. “É a primeira técnica existente no alongamento de cílios, onde colocamos somente 1 fio para cada fio natural da cliente. A técnica clássica alonga e dá um efeito natural como se estivesse de rímel.”

Volume brasileiro - É uma técnica fio a fio onde colocamos cílios em formato de Y em cada fio natural da cliente, para mulheres que querem um cílios diferente com mais volume que o clássico.

Volume híbrido - Combinamos a técnica volume russo com a técnica clássica, deixando os cílios mais preenchidos, volumosos porém delicados.

Volume russo - Para quem busca cílios volumosos essa é a técnica mais indicada.Para conseguir este olhar poderoso, fios mais finos são colados junto a cada cílio natural. “É uma técnica onde é feitos fans (como se fosse um leque), unimos de 2 até 8 fios sintéticos para cada 1 fio natural.”

Last lifting- A prática promete fios curvados, alinhados e alongados naturalmente através de alguns produtos especiais. Em síntese, a técnica deixa os fios naturais e levantados. Além de trazer nutrição e hidratação aos fios.

Para que o procedimento dure mais tempo, Fernanda dá dicas importantes. "Não é recomendável molhar, evitar vapor quente, usar rímel e produtos oleosos na região dos olhos nas primeiras 24h. Também não se deve coçar e nem puxar. Praia e piscina estão liberados, para as gestantes também pode ser usados com autorização do médico", explica a especialista.