Vanessa Rangeli Divulgação

Por Filipe Pavão*

Publicado 26/03/2021 14:28

Rio - Consultora de famosos como Jojo Todynho, Viviane Araújo, Sidney Sampaio, Simony e Nathalia Rodrigues, a musa fitness Vanessa Rangeli fala sobre dieta que ajuda a eliminar sete quilos em 15 dias. A proposta dela, que tem mais de 500 mil seguidores no Instagram, é “desintoxicar o corpo e a mente” a partir de uma rotina saudável, que envolve alimentação, pratica de exercícios e acompanhamento de profissionais, como nutricionista e psicólogo, personal trainer e fisioterapeuta.

fotogaleria

Publicidade

“É muito importante lembrar que para o corpo emagrecer, a nossa mente precisa trabalhar essa ideia primeiro. Muitas pessoas não conseguem bons resultados porque querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A partir do momento que se entende que a mudança começa na mente, a fim de romper antigos padrões e hábitos negativos, você consegue mudar sua relação com a alimentação e, consequentemente, ver resultados significativos no corpo”, conta.

Vanessa reitera que qualquer pessoa pode alcançar os objetivos que deseja, mas é preciso entender que “cada organismo reage de uma forma e algumas pessoas podem levar mais tempo enquanto outras, menos”. Ela ainda revela que o indivíduo não precisa sofrer para emagrecer ou fazer uma reeducação alimentar, é preciso estar confortável.

Publicidade

“Uma dica muito importante é a pessoa entender que ela só vai conseguir se manter magra quando começar a gostar do processo de mudança de estilo de vida. Quando começamos a buscar o que gostamos dentro da nova rotina saudável, tudo fica muito mais fácil. Eu sempre falo para a pessoa descobrir qual exercício físico mais gosta de fazer. Tem gente que gosta de musculação assim como eu, mas outros preferem dançar ou andar de bicicleta, e isso é ótimo. Faça o exercício que você gosta com mais frequência. Tenha disciplina”, diz Vanessa.

Engajamento fitness

Publicidade

Vanessa conta que mantém uma rotina fitness desde os 20 anos, mas que não era sua atuação de trabalho a princípio, pois ela matinha uma loja de roupas. Certa vez, quando foi compartilhada por uma marca de sapatos, viu seu Instagram crescer e atingir 25 mil seguidores. Em seguida, ela notou que sua rotina saudável chamava mais atenção dos seguidores que as roupas e decidiu mudar o foco profissional.

“Muita gente começou a me pedir ajuda. Então, criei uma lista de transmissão 100% gratuita no WhatsApp. Essa lista chegou a ter mais de 3500 pessoas e eu respondia tudo sozinha. Acontece que eu estava dedicando boa parte do meu tempo, mas não ganhava um centavo. Como todo mundo tem contas a pagar, pensei que se criasse uma equipe, conseguiríamos atender a todos e transformar essa ajuda em um negócio. E foi o que fiz”, diz Vanessa, sobre a criação do Detox Turbo.

Publicidade

Ela ainda compartilha dicas da sua rotina pessoal. “Gosto de me exercitar três a quatro vezes por semana, faço uma alimentação saudável, mas sem muitas restrições, e tomo manipulados naturais passados pelo nutricionista da minha equipe. Pode parecer que não, mas quando saio muito da linha, faço o Detox Turbo e rapidinho vem o resultado. Em 15 dias, dependendo do metabolismo, você pode perder até 7 quilos”, conta Vanessa, que chegou a engordar 6 quilos durante a pandemia e recorreu ao seu próprio método.

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa