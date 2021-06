Penteados com trança podem ser feitos de muitas formas diferentes - Divulgação

Publicado 27/06/2021 07:00

Rio - A pandemia da covid-19 ainda não permite a realização de grandes eventos e aglomerações, mas muitos noivos mantem o tão aguardado casamento na agenda com cerimônias intimistas, celebrações em casa e reuniões virtuais com os amigos e familiares. Não importa como seja o momento, seja com poucos ou nenhum convidado, a noiva sempre que estar deslumbrante no dia do tão sonhado "sim". Por isso, a escolha do penteado e da maquiagem é importante.

São muitas as opções de penteado para as noivas que vão subir ao altar, como coque, trança e meio solto. A beauty artist Paula Santana explica que a escolha deve levar em consideração o comprimento do cabelo e a personalidade da noiva, além do estilo da comemoração, se é mais clássica ou despojada. Confira as vantagens de cada opção:- É um dos penteados mais requisitados pela praticidade e elegância, combina com todos os tipos de cabelo. Além de deixar o rosto da noiva mais em evidência, possibilita que ela curta mais a festa, sem se preocupar com o cabelo. Para ficar ainda mais glamouroso, pode ser feito com tranças e com a inclusão de acessórios, como coroa e tiara.- Os penteados com trança são "coringas", pois, podem ser feitos de muitas formas diferentes. É uma opção jovial, que traz ótima durabilidade. Pequenos apliques de flores naturais ou artificiais são perfeitos para casamentos à tarde.- Muito escolhido pelas noivas que não querem deixar de exibir as longas madeixas, os penteados meio soltos fazem sucesso! Os fios compridos dão volume na medida certa e ficam lindos com babyliss nas pontas e com acessórios de cristal ou floridos.Já para a maquiagem, cobertura de leve a média e efeito iluminado estão em alta. Devido ao clima quente do Rio, pó leve anti-brilho na zona T para selar a maquiagem e sprays fixadores não podem faltar. Seguindo essa tendência de maior naturalidade, tons rosados de sombra são os novos queridinhos do momento. Assim como investir nos cílios postiços, o que traz um olhar poderoso para a noiva.