Por causa da pandemia a Globo tem reprisado várias novelas em formato "edição especial" e nos mais diferentes horários, mas sem interromper a produção de algumas delas nos estúdios do Rio de Janeiro. É o caso, por exemplo, de 'Nos Tempos do Imperador', continuação de 'Novo Mundo', para o horário das 18h. As gravações, apesar das seguidas paralisações desde o ano passado, estão muito adiantadas, com diversos capítulos finalizados. Todo este material vem sendo avaliado sistematicamente pela equipe da novela e o que se constata é o acerto na escolha de Selton Mello para o papel de Dom Pedro II. Além de um personagem marcante, 'Nos Tempos do Imperador' tem tudo para ser um marco na carreira do ator. O próprio Selton, nos bastidores da Globo, não esconde a enorme satisfação com esse trabalho.

Outros nomes

'Nos Tempos do Imperador', com estreia marcada para 9 de agosto, também reúne no elenco nomes como Vera Holtz, Mariana Ximenes, Guilherme Piva, Vivianne Pasmanter, Letícia Sabatella, Gabriela Medvedovski, Daphne Bozaski, Mary Sheila, Roberta Rodrigues, Roberto Birindelli, entre outros.

Prosódia

Ainda a propósito de 'Nos Tempos do Imperador', Roberto Birindelli, intérprete de General Solano López, e outros atores estão ensaiando a prosódia paraguaia. Aula necessária para a pronúncia correta das palavras. Na trama, as desavenças entre López e Dom Pedro II dão início à Guerra do Paraguai.

Documentário

A MTV definiu as datas de exibição do documentário 'Chorão: Marginal Alado', que narra a trajetória do vocalista da banda Charlie Brown Jr. A produção será exibida em três episódios, nos dias 11, 12 e 13 de julho. Vale lembrar que no dia 13 é comemorado o Dia Mundial do Rock no Brasil. Participam da série personalidades como Serginho Groisman, João Gordo, Marcelo Nova, Zeca Baleiro, Digão (Raimundos), entre outros.

Mercado

Sony Pictures e Netflix não são as únicas do streaming a manifestarem interesse em produzir novelas curtas no Brasil. O HBO Max também planeja investir neste circuito, ou mais precisamente em formatos de 40 a 60 capítulos.

Nova versão

Blake Lively - Reprodução Instagram

Blake LivelyReprodução Instagram

A propósito de HBO Max, está confirmado para 8 de julho a estreia da nova versão de 'Gossip Girl', que teve Blake Lively (foto) como destaque da primeira montagem. Quase uma década depois, a série terá um reinício, apresentando uma nova geração de jovens ricos de Nova York e muitos escândalos. Kristen Bell repete o papel como narradora.

streaming

O Grupo Disney está nos preparativos finais para a chegada do Star , novo serviço de streaming que passa a funcionar a partir do dia 31 de agosto. Vai reunir todo o conteúdo da ESPN. Trata-se de uma plataforma complementar ao Disney , com séries, filmes e esporte ao vivo sob a marca da ESPN.

Mudança

O último episódio da segunda temporada do programa 'Minha Receita', apresentado pelo chef Erick Jacquin às terças-feiras na Band, será exibido excepcionalmente na próxima quarta-feira, às 22h45. Na terça, a partir das 21h30, a emissora abre espaço para a transmissão das finais de conferência da NBA, partida entre Atlanta Hawks e Milwaukee Buck.

Segue o jogo

Nesses últimos tempos muito se falou sobre a possibilidade de a Band exibir apenas um esportivo diário, como acontece na Globo por exemplo. Mas fica nisso! 'Jogo Aberto' e 'Os Donos da Bola' seguem normalmente na programação.

Aposta.

Em relação à próxima edição de 'A Fazenda' na Record, são grandes as possibilidades de algum nome que passou pelo 'De Férias com o Ex', uma vez mais, surgir na lista de peões. Como também figuras conhecidas que deixaram o balé do extinto 'Domingão'. Estreia em setembro.

Reino dos fãs

Quando pessoas de diferentes partes do mundo têm uma mesma obsessão por uma série, livro, filme, produto ou marca, elas criam um fã-clube digital: o Fandom. E os seis, da novela “Salve-se Quem Puder” - Alezinho, Alenzo, Luteo, Lujandro; incluindo dois de Vitória Strada - Alyra e Kyrael – estão em pé de guerra nas redes. Uma coisa fora do normal.

Baixaria

Essa confusão pelos casais preferidos de “Salve-se Quem Puder” tem de tudo um pouco nas redes. De gente que simplesmente torce pelos personagens, que envia mensagens para o autor Daniel Ortiz, e até ofendem os demais Famdoms. Alguns até sugerem que o autor mate determinados personagens para favorecer outros. Uma coisa maluca.

baterebate

Uma das estrelas da segunda temporada da série 'Aruanas', Leandra Leal reconhece que engordou um pouco após parar de fumar...

... E a saída foi correr para a malhação, natação e ioga...

... Leandra que é uma das grandes incentivadoras do nosso cinema...

... 'Aruanas' continua em gravação nas locações de São Paulo até julho.

Observando os últimos movimentos, com demissões de atores e autores que fizeram história na casa, e contratação de ex-BBBs...

... Parece existir mesmo duas Globo, atualmente.

Record ainda não anuncia o time de diretores de 'Reis', sua próxima novela.

Assim que for oficializada a mudança de horário do 'TV Fama' para as 19h30, a RedeTV! promoverá uma série de ações...

... Haverá, por exemplo, momentos antes da passagem de horário, um bate-papo do Sikêra Júnior com a equipe do 'TV Fama'. O chamado "cross".

C'est fini

Apesar de já ter registrado a marca 'Pantanal Remake', a Globo ainda não definiu qual título adotará para o sucesso de Benedito Ruy Barbosa. Mas existe tempo de sobra para pensar em algo bem criativo. A novela é para 2022, mas as gravações começam no próximo semestre.