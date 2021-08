Gabriela Medvedovski - fotos Globo/divulgação

Gabriela Medvedovskifotos Globo/divulgação

Publicado 01/08/2021 07:32 | Atualizado 01/08/2021 09:00

Rio - Após um ano de reprises e continuações após pausas, finalmente, uma novela inédita chega às telas da Globo. Gravada em marcha lenta para respeitar os protocolos de segurança da pandemia, 'Nos Tempos do Imperador' conseguiu atingir o mínimo de episódios necessários para ir ao ar e estreia no dia 9 de agosto na faixa das 18h da emissora. A trama, que faz uma releitura da vida de Dom Pedro II, vivido por Selton Mello, traz também a história da jovem Pilar, uma moça sonhadora e que sonha em ser médica.

fotogaleria

Responsável pelo papel, Gabriela Medvedovski tem bastante protagonismo na trama que, para ela, contrasta com seu último trabalho de destaque na TV. Na premiada 'Malhação - Viva a Diferença', Gabi deu vida a Keyla, uma das cinco protagonistas da temporada."Eu acho que a Keyla e a Pilar têm, sim, algumas coisas em comum. A impetuosidade delas, a força, a resiliência delas é muito parecida. Mas eu acho que elas também têm muitas coisas diferentes. A Pilar é uma mulher muito ética, pragmática, assertiva. E eu acho que a Keyla foge um pouco desse lugar. Ela é mais destrambelhada, menos conectada com essas coisas. Então, eu espero estar fazendo uma coisa diferente, trazendo uma nova visão de uma outra mulher. Espero que gostem, porque está incrível!", destaca a jovem de 29 anos.E não é só experiência que Gabi traz de 'Malhação'. Em 'Nos Tempos do Imperador', a atriz tem a oportunidade de contracenar com outras duas colegas da novelinha teen: Heslaine Vieira, que vivia a Ellen, e Daphne Bozaski, a Benê. "Tô tendo a sorte de reencontrar duas colegas de trabalho que também são minhas amigas. A Daphne no papel da minha irmã mais nova e a Heslaine no papel de antagonista", adianta a atriz que destaca os pontos positivos e negativos de tanta sintonia."Está sendo muito bom porque a gente se conhece e tem uma intimidade cênica. A gente sabe onde a gente provoca uma a outra e como é o nosso jogo. Mas está sendo uma experiência diferente, né? Principalmente com a Heslaine, que é num lugar completamente oposto, que é com grandes embates. Mas ao mesmo tempo, é difícil porque às vezes a gente vai pelo lugar da amizade. E a gente não pode, tem que ter esse embate. Às vezes, a gente tá em cenas onde a gente tem que estar muito uma contra a outra, e aí a gente se conecta em um lugar e chora. E não é para chorar! Aí a gente para, concentra e volta. Mas é uma intimidade maravilhosa que a gente tem e a gente usa isso a nosso favor", declara.E se Keyla era a principal protetora de Benê em 'Malhação', a história não só se repete na nova novela como no dia a dia das atrizes, que hoje são vizinhas. "Na trama, a Daphne é minha irmã. E ela é quase minha irmã na vida real também. A gente é muito parecida, até nossa história. E aí a gente tem agora uma relação de irmã mais nova que é uma coisa que acaba acontecendo até na vida real. A gente mora no mesmo prédio e, eventualmente, nós estamos juntas porque uma está precisando de alguma coisa. Então a gente consegue trazer essa experiência que é muito pessoal das nossas vidas para a tela", revela.Apesar de ser uma novela de época, o empoderamento feminino é um tema abordado pela trama e que reverbera muito em questões atuais. Para Gabi, é impossível não comparar com a situação ainda vivida pelas mulheres nos dias de hoje. "A trama, no geral, traz elementos históricos de uma maneira muito inteligente porque ela pega essa história e transforma nos questionamentos de coisas que a gente vive hoje em dia. É inevitável comparar a situação da Pilar, por exemplo, como mulher dentro da sociedade, que quer ser dona do próprio destino e não consegue porque muitas vezes ela é silenciada. Isso acontece até hoje em dia porque nós, mulheres, quando a gente não é silenciada, a gente paga um preço muito alto para conseguir ser ouvida. Não foge muito da nossa realidade em vários aspectos e ambientes", destaca a atriz, que vê um papel social nessa representação."Ela, de alguma maneira, simboliza um pouquinho de cada uma das mulheres que lutou para ser escutada e que abriu o nossos caminhos para a gente estar aqui hoje. E nós podemos nos inspirar para continuar abrindo caminhos para as outras que vão continuar vindo depois da gente", conta.Outro aspecto importante do comportamento de Pilar na trama é o relacionamento com Samuel (Michel Gomes). Para viver seu amor, a jovem mais uma vez enfrenta os preconceitos da sociedade apenas por ele ser um homem negro. "Tanto a Pilar quanto o Samuel, eles têm uma mentalidade à frente do seu tempo. Então eles não veem a cor deles como uma questão dentro daquele amor que eles começam a ter. E eu acho isso muito bonito porque eles se conectam nesse lugar de ser revolucionários. É uma das coisas que faz com que eles vivam juntos. Também acho que é bonito falar de amor hoje em dia, quando as relações são tão simplórias e a internet também faz com que a gente fique tão distantes uns dos outros. Acho que a relação deles é uma paixão e um amor profundo que faz com que a gente se reconecte com a ideia de que existe não necessariamente essa ideia de 'felizes para sempre', mas que existem conexões profundas que a gente pode estabelecer com outras pessoas e ser muito felizes dentro dessas relações", defende.