Marina Ruy Barbosa, entre viagens e campanhas publicitárias, continua envolvida no processo de preparação para viver um dos principais papéis da série 'Rio Connection', que envolverá atores brasileiros e internacionais. É o próximo trabalho da atriz, atualmente no ar como Maria Isis na edição especial de 'Império'.

A produção contará a história real de uma quadrilha do crime organizado europeu que elegeu o Brasil como o mais importante e estratégico "hub" para o escoamento de heroína para os Estados Unidos na década de 1970. 'Rio Connection' está inserida em um acordo de parceria firmado entre o Grupo Globo e a Sony Pictures Television (SPT) para a gravação de três séries dramáticas em língua inglesa.

A produtora Floresta, braço da SPT no Brasil, irá assinar a coprodução dos novos projetos com a emissora dos Marinho. Um dos trabalhos desta parceria, inclusive, já está pronto e aguarda definições de lançamento: 'O Anjo de Hamburgo', com Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi.

Já sobre o início de gravações de 'Rio Connection', tudo caminha para que possa acontecer entre fim de setembro e começo de outubro. Os detalhes ainda estão sendo alinhados, porque também envolve uma série de cuidados por causa da pandemia.

Sobre esses títulos, caberá à Sony os direitos de distribuição fora do Brasil e, à Globo, a exibição em TV aberta e em outras plataformas do Grupo por aqui.

Jornada da Angélica

Angelica no HBO Max - Divulgação

A HBO Max informa que a estreia do programa 'Jornada Astral', sob o comando de Angélica, acontecerá ainda este ano. A plataforma disse mais: "ela tem prioridade de agenda conosco. E vários projetos previstos". Com base nessas informações do HBO Max, entende-se que Angélica não poderá misturar estações, ao contrário de outros tantos artistas. Ela ficará ausente de trabalhos na TV aberta ou paga por um determinado tempo.

Artista exclusiva

Primeiras cenas

Bruna Linzmeyer grava nesta semana suas primeiras cenas para o remake de 'Pantanal' na Globo. Bruna interpreta a mimada e rica Madeleine, que vai mexer com os sentimentos do jovem José Leôncio, Renato Góes.

Spoiler

Não se sabe se em tom de brincadeira ou não, Ivete Sangalo deu a entender que poderá haver um jogador de futebol soltando a voz no 'The Masked Singer Brasil'. O programa estreia dia 10 de agosto.

Temperatura máxima

Agora que a Band definiu para janeiro a estreia de Fausto Silva na sua programação, com uma atração diária, exibida dos estúdios da emissora em São Paulo, devemos aguardar uma pronta reação das concorrentes. O começo de 2022 deve começar pegando fogo e quem ganha com isso é o público.

Desembarque

Aguinaldo Silva, hoje mais dedicado à vida em Portugal, visitará o Brasil neste mês de agosto. Por enquanto, garante, não tem nada fechado com ninguém.

MUSICAL

Não todos os dias, por causa dos seus muitos compromissos, porém, Miguel Falabella e Cininha de Paula estão muito ligados no processo de preparação de elenco para o musical 'O coro', em produção para o Disney . Um projeto que deve surpreender o mercado.

Sempre no radar

Desde sua estreia na Globo, em 'Malhação'(2002), Vanessa Giácomo manteve uma média de um trabalho por ano; às vezes, até dois. A parada forçada só aconteceu devido à pandemia. Atualmente na reprise de 'Pega Pega', não está descartada uma participação especial da atriz no remake de 'Pantanal'. Vanessa é uma das atrizes mais disputadas da emissora.

Indefinido

Por causa da pandemia, o SBT precisou paralisar as gravações do programa 'Fábrica de Casamentos', que sempre alcançava bons índices de audiência nas noites de sábado, sob o comando de Chris Flores. Com a volta de Silvio Santos à emissora, vários projetos estão em discussão, mas nada se sabe sobre o futuro da atração.

Convincente

Para colegas de elenco, Alexandre Nero está o “capeta” nas gravações de “Nos Tempos do Imperador”. O grande vilão da trama, Tonico Rocha, que se coloca contra o fim da escravidão. O personagem de Nero não existiu na vida real, mas representa a oposição a Dom Pedro II (Selton Mello). “Invejoso, pequeno, angustiado pelo amor que não recebeu, talvez seja o personagem mais real da novela”, declara o ator.

baterebate

'Gênesis' foi a primeira novela bíblica de Oscar Magrini, no papel de Noé...

...E o ator revela que "adorou fazer". "Foi um grande sucesso o personagem"...

... Magrini, aliás, não foi chamado para o remake de 'Pantanal' na Globo, mas acredita que "vai ser uma novela fantástica"...

...E "tamo aí", diz o ator caso Rogério Gomes, o Papinha, decida convocá-lo.

Na RedeTV!, Celso Tavares assumiu a direção do programa 'Desvendando Cozinhas'.

'Ilha Record' tem assegurado a vice-liderança em São Paulo e Rio, além de outras praças importantes...

... Importante essa boa fase de audiência do novo programa de Sabrina Sato...

... Principalmente porque, em evento de imprensa, a Record declarou que a segunda temporada vai depender dos resultados da primeira.

Thelma Guedes entregou sinopse solo para novela das 18h.

C'est fini

Martha Mendonça e Nelito Fernandes estão desenvolvendo uma nova série para a Globo. Tudo ainda muito no começo. O roteiro é baseado em um drama policial.