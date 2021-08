Aplicar gelo no rosto pode amenizar inchaços e acne - Divulgação

Publicado 12/08/2021 10:56

São Paulo - As tendências de cuidados com a pele estão sempre ganhando novidades para aprimorar os resultados. O uso de produtos naturais no skin care caseiro, por exemplo, é muito buscado por aliar praticidade aos ingredientes menos invasivos. Uma técnica bastante utilizada nesse contexto é o skin-icing, que consiste na aplicação de gelo no rosto.

De acordo com a dermatologista Priscila Camara de Camargo, essa é uma prática milenar capaz de trazer diversos benefícios para a pele facial, desde amenizar inchaços até fazer a maquiagem durar mais tempo.

Os “milagres” do gelo se tornaram tão conhecidos que ele se tornou o diferencial na rotina de skin care de famosas como Kate Moss, Irina Shayk e Victoria Beckham. O skin-icing também chegou a virar uma trend de beleza no TikTok.

Por que o skin-icing faz bem para a pele?

A dermatologista explica que o contato da pele com a água gelada melhora a circulação sanguínea responsável pela contração dos vasos, processo chamado de vasoconstrição.

“Essa ação alivia inflamações e vermelhidão do rosto, além de melhorar a oleosidade, diminuir os inchaços e suavizar os poros. O resultado é uma pele mais viçosa e iluminada", diz Priscila Camargo.

O gelo pode ser aplicado em diferentes áreas do rosto diariamente. Sua aplicação é mais comum na região dos olhos por amenizar inchaços causados pelo cansaço e até olheiras. “As olheiras podem ser atenuadas com compressas de gelo, já que o gelo realiza a contração dos vasos sanguíneos e melhora seu aspecto de forma imediata”, explica.

O skin-icing também traz resultados positivos para quem tem pele oleosa. A prática é eficaz contra acnes, pois o gelo reduz inflamações e minimiza a vermelhidão da pele facial. Os poros também são suavizados. “Devido à baixa temperatura, o gelo contrai as células superficiais da pele e ajuda a fechar os poros”, afirma a profissional. Assim, a pele fica mais lisa e com aspecto limpo.

O uso do gelo no skin care também pode potencializar o efeito de outros produtos, como os séruns. Para isso, basta passar o gelo no rosto depois da aplicação do produto. Como os vasos estarão comprimidos, a fórmula vai penetrar de forma mais profunda na pele.

Por fim, o skin-icing também funciona como um primer natural. Sua aplicação antes da maquiagem aumenta a durabilidade dos produtos, fazendo a make “grudar” por mais tempo no rosto.

Como inserir o gelo na rotina skin care?

Para fazer o skin-icing, a dermatologista afirma que basta colocar o gelo no rosto e ir deslizando o cubo. “O ideal é envolver o gelo em um pano de algodão e realizar movimentos circulares, evitando o contato direto”, diz Priscila Camargo. Isso porque o contato direto e prolongado causa queimaduras.

Caso se sinta desconfortável na hora de fazer o skin-icing dessa maneira, a especialista afirma que é possível mergulhar o rosto em um recipiente com água gelada por alguns segundos. Nesse caso, o processo precisa ser repetido algumas vezes.

Outra maneira de aprimorar a prática é fazendo pedras de gelo de chás como camomila, que suaviza manchas, acalma a pele e intensifica o fechamento de poros, ou chá verde, que é anti-inflamatório e antioxidante.

Quem tem pele sensível ou reativa precisa tomar cuidados na hora de aderir ao skin-icing no skin care. Isso porque a mudança repentina de temperatura na pele pode causar reações indesejadas e incômodas. Por isso, antes de começar a prática, é preciso saber qual é seu tipo de pele facial e consultar um dermatologista.