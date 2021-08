Agatha Moreira - Brunno Rangel/divulgação

Agatha MoreiraBrunno Rangel/divulgação

Publicado 22/08/2021 07:39 | Atualizado 22/08/2021 09:00

Rio - A partir desta terça-feira, Agatha Moreira volta ao ar com uma das personagens mais importantes de sua carreira. No papel de Giovanna, a atriz comemora a reestreia de 'Verdades Secretas' na Globo.

"Acho essa reexibição um grande acerto, é uma novela tão boa, com uma história tão interessante!!! Walcyr Carrasco abordou diversos temas importantes e construiu um enredo que prendeu o público. É uma oportunidade para quem não viu poder assistir agora. E quem viu, relembrar, porque é uma obra muito bem feita, muito bem construída. Acredito que o público vai se interessar novamente e acompanhar, porque ela segue atual", prevê a atriz ao falar da trama, que foi vencedora do Emmy Internacional 2016 de Melhor Novela.No papel de uma patricinha irritante, Agatha recorda o processo de preparação para a personagem. "Giovanna é uma jovem inconsequente, mimada, e que cresceu sem o amor do pai. Ela faz as coisas para afrontar, sem medir as consequências dos seus atos. A trajetória dela é bem interessante. Ela faz escolhas que não condizem com a sua realidade financeira, mas opta por um caminho tortuoso para atingir a família. Eu foquei muito no texto do Walcyr, busquei referências que tinham a ver com o universo dela, uma menina de família rica, com acesso a tudo, e, ao mesmo tempo, insatisfeita", lembra a atriz, que destaca o principal desafio do trabalho."Foi construir a personalidade da Giovanna e não deixar ela chapada, sabe? Não deixá-la num único tom, num único registro. Ela tinha uma questão muito forte com a família e eu queria desenvolver o máximo de nuances possíveis, porque a vejo múltipla. Ao mesmo tempo, ela tem um fio condutor e eu não podia perder isso de vista", explica Agatha..Mas toda essa dedicação acabou, no final das contas, repercutindo muito bem e Giovanna virou um marco na carreira da atriz. "Foi uma novela muito especial, porque pude explorar um outro registro em cena, que, até então, eu não tinha tido a oportunidade. Foi uma novela que fez com que as pessoas olhassem para o meu trabalho de outra forma e eu sou muito agradecida a 'Verdades Secretas'. Fiz outros trabalhos maravilhosos depois e tenho certeza de que eles vieram como consequência desse", argumenta Agatha.Além da experiência, 'Verdades Secretas' também possibilitou que Agatha trabalhasse com atores renomados, como Reynaldo Gianecchini, com quem ela voltou a contracenar em 'A Dona do Pedaço'. "Eu adoro o Giane. Tivemos um encontro muito feliz em 'Verdades' e depois em 'A Dona'. Amo trabalhar com ele. Giane é um profissional que troca, com uma energia leve, pra cima... Com certeza a experiência de 2015 nos ajudou depois como a Josiane e o Régis", revela a atriz, que também abre detalhes dos bastidores com outros colegas de elenco."Tínhamos um clima muito legal. Essas gravações dos desfiles eram grandiosas. Eu adorava as cenas da Giovanna com a Angel também, porque ela sempre tinha um tom provocador (risos). Eu e Camila (Queiroz) já nos conhecíamos do tempo em que trabalhávamos como modelo, então foi muito legal encontrá-la ali naquele trabalho", lembra.E, para ficar ainda melhor, Agatha já está gravando a continuação de 'Verdades Secretas', que ainda não tem data de estreia confirmada. Com um período de tempo de seis anos entre a primeira parte e a continuação, Agatha conta que ficou surpresa com o convite para interpretar novamente a Giovanna de novo."Sim, eu fiquei! Nunca tive a oportunidade de reviver uma personagem. Essa é a primeira vez. E fiquei feliz com a possibilidade de reencontrar a Giovanna, agora mais madura. É um desafio ainda maior como atriz retomar uma personagem, criando o desenvolvimento dela ao longo desses anos que passaram dentro e fora da história", pondera a atriz.