Publicado 07/11/2021 07:00

Rio - Prestes a completar 20 anos de carreira, Alinne Moraes estreia nesta segunda-feira em mais uma novela no horário nobre da Globo. A atriz de 38 anos teve sua primeira oportunidade na TV em 2002, em “Coração de Estudante”, de Emanuel Jacobina. Depois disso, ela colecionou personagens fortes e marcantes, como a Sílvia, de “Duas Caras”, de Aguinaldo Silva. Agora, Alinne encara um novo desafio: dar vida a Bárbara, de “Um Lugar ao Sol”, da autora Lícia Manzo, que está estreando na faixa das 21h.

A novela gira em torno dos gêmeos Christian e Renato, vividos por Cauã Reymond. Separados na infância, eles vivem em realidades muito diferentes. Quando finalmente ficam frente a frente, Renato morre. Christian, então, se passa pelo irmão morto, enganando até mesmo Bárbara (Alinne Moraes), namorada do rapaz. Alinne explica que, apesar de ter muitos erros, Bárbara não é uma vilã.



“A Bárbara é uma personagem bem complexa, tem todos os sentimentos à flor da pele. Apesar de ela ter tintas mais pesadas, não a vejo como vilã. Ela é uma vítima de toda a estrutura: tem tudo na parte material, e ao mesmo tempo faltou amor”, diz a atriz sobre sua personagem, que é órfã de mãe e tem como pai o empresário Santiago (José de Abreu).

"Ela perdeu a mãe ainda criança e o pai sempre trabalhou bastante, então ela cresceu muito solitária, praticamente criada pela Nicole (Ana Baird), irmã do meio, já que a Rebeca (Andrea Beltrão), que é a mais velha, é irmã só por parte de pai. Acho que o maior sonho da Bárbara é ter uma família, conquistar o amor e a atenção que ela acredita que deveria ter tido".

Para a atriz, o fato de Bárbara não perceber a diferença entre Christian e Renato não é estranho e, sim, uma vontade da personagem de que tudo dê certo em sua vida. "A Bárbara é apaixonada pelo Renato. Quando ele morre e ela não sabe, o Christian assume o lugar do irmão, e ela sente que algo está errado. Ela é uma personagem completamente desestruturada. A Bárbara começa a quase enlouquecer, porque não é mais aquela pessoa, o cheiro não é o mesmo... Aquele buraco se torna realmente um abismo e é muito assustador pra ela", analisa.



"Quando tem essa troca (dos gêmeos), ela realmente sabe que algo está errado, mas é tudo tão perfeito que ela prefere acreditar nisso e vai se enganando. Ela também começa a duvidar desses questionamentos que ela tem, a duvidar da própria sanidade. Eu acho que ela vai ficando realmente cada vez mais frágil".



Vilã X Mocinha



Bárbara tem atitudes problemáticas na trama, mas Alinne acredita que o público também possa sentir pena da personagem e que os telespectadores vão gostar de acompanhar sua história.



“As pessoas vão julgar, obviamente, a Bárbara porque ela comete muitos erros. Mas vão gostar muito. Eu não vi muita coisa (da novela finalizada), mas pela intensidade do que eu vivi na pele da Bárbara, acho que é um grande personagem. É um dos melhores personagens que eu já fiz, sem dúvida nenhuma. O público vai gostar muitíssimo”, acredita a atriz, que diz ser mais “desafiador” viver mocinhas do que vilãs.



“Eu acho mais desafiador fazer a mocinha, que anda muito ali naquela linha. É mais delicado realizar a mocinha, é mais difícil. Já com a vilã tudo é possível, até um erro é bem aceito. Uma deslizada na minha atuação está servindo para ela (a vilã). Ela pode ser tudo que ela quiser. E a Bárbara... eu não a vejo como vilã. Ela realmente prepara armadilhas para ela mesma cair. Espero que muitas pessoas se identifiquem com ela. É uma relação muito tóxica dos dois (Bárbara e Renato)”.



Dificuldades de gravar na pandemia



“Um Lugar ao Sol” dá o pontapé inicial a um marco histórico na dramaturgia da Globo. Esta é a primeira vez em que um folhetim da emissora estreia com todos os seus capítulos já gravados. A novela teve suas gravações adiadas, em 2020, por conta da pandemia de covid-19 e retomou o cronograma de gravações em 2021. Alinne conta como conseguiu se reconectar com a personagem depois de tantos adiamentos.



“Voltar depois de tudo foi muito difícil, mesmo porque a gente não tinha acesso a nada do que já tinha sido gravado. Mas eu fui fazendo um pouco sem pensar, na verdade. (Fui fazendo) Com a minha intuição. A Lícia (Manzo, autora) entregou vários capítulos e eu já tinha ali uma trajetória da personagem. A gente fez um laboratório, um trabalho de leitura de mesa também, mas eu fui muito também pelo que o diretor (Maurício Farias) ia me dando como retorno. Eu até comentei com Maurício: ‘como a gente vai fazer essa retomada?’, porque somos outras pessoas depois da pandemia, houve uma grande transformação”, explica a atriz.

Atuando com o ex



Apesar de já ter atuado com Cauã Reymond nas novelas “Da Cor do Pecado” e “Como Uma Onda”, esta é a primeira vez em que Alinne fará um par romântico com o ator, com quem foi casada por três anos, entre 2002 e 2005.



No entanto, Alinne e Cauã já atuaram juntos depois do fim do relacionamento no filme “Tim Maia”, de 2014, que inclusive tem direção de Mauro Lima, atual marido da atriz e pai de seu filho de 7 anos, Pedro Lima.



“Estamos felizes e empolgados com a oportunidade de estarmos unidos novamente para contar uma linda história”, disse a atriz em entrevista recente ao site da novela "Um Lugar ao Sol" sobre trabalhar com o ex-marido, com quem mantém uma ótima relação.