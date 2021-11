Camilla Camargo - Heloisa Bortz

Rio - Desde 2016, quando foi ao ar o primeiro capítulo da novela "Carinha de Anjo", no SBT, uma das principais mudanças na vida da atriz Camilla Camargo foi a chegada de Joaquim e Julia, frutos do casamento com o diretor de TV Leonardo Lessa. Cinco anos depois, o folhetim voltou a conquistar o público com a reprise no canal em que foi exibido desde sua estreia e, também, ao ser disponibilizado para streaming pela Netflix.

"É uma felicidade enorme e um grande orgulho pois esse trabalho foi feito com muito amor por todos os envolvidos. Sou muito grata por ter feito parte dessa novela e de ver seu sucesso novamente", comemora a atriz de 36 anos, que deu vida à batalhadora Diana na trama. Com Maisa e Jean Paulo Campos no elenco, "Carinha de Anjo" já chegou a alcançar o primeiro lugar entre os dez conteúdos mais assistidos da Netflix Brasil, se mantendo estável no Top 10 desde que chegou à plataforma em outubro deste ano.

Na trama inspirada em uma telenovela mexicana, Camilla interpreta uma mãe que precisa dividir sua rotina entre seu trabalho como professora e os cuidados com a casa e a família, a famosa "jornada dupla". Em entrevista ao DIA, a atriz revela como foi sua preparação para viver a personagem no momento em que ainda não tinha filhos. "Eu não era mãe mas já tinha esse desejo em mim, então peguei pra Diana um pouco desse instinto materno e também com as referências que eu sempre tive ao meu redor tanto na minha família como em amigas próximas."

A artista também conta que gosta de rever suas atuações quando tem a oportunidade e confessa ter uma postura bastante crítica em relação a seus trabalhos anteriores. No caso da novela escrita por Leonor Corrêa, Camilla enxerga Diana com novos olhos desde que se tornou mãe de Joaquim, de 2 anos, e Julia, de oito meses.

"Com certeza me identifico mais, pois agora tenho essa vivência na prática mesmo, então eu vejo situações que, mesmo não tendo passado igual, já vivi parecido, como quando o filho faz algo que temos que ensinar com paciência que não é por ali", explica a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godói. Por outro lado, o que não mudou foi a admiração da atriz pela personagem: "A minha avaliação da Diana é a mesma de antes, como uma mãe muito guerreira e batalhadora que faz de tudo pelos filhos", afirma.

Além da maternidade, outra característica que Camilla divide com a professora é a tarefa de conciliar sua carreira profissional com o tempo em família. Até o momento, por causa da pandemia do coronavírus, a atriz não precisou deixar os filhos para trabalhar fora de casa, mas deixa claro que não vê a situação como um problema: "Acho que trabalhar engrandece a gente e é importante os filhos verem a gente 'conquistando o nosso', indo atrás dos nossos sonhos", opina.



"Eu tento não sofrer por antecipação, mas é claro que pensamentos sobre como será essa jornada dupla já bateram na minha porta. De qualquer forma, tenho tentado focar no quão maravilhoso será voltar ao trabalho que amo, para os palcos, gravações, e ainda ter meus pequenos em casa quando chegar pra um grande abraço. No começo sei que dará uma dorzinha no coração de saber que eles me tinham quase em tempo integral e agora terão menos tempo com a mãe, mas é um processo necessário."

Enquanto não retorna aos palcos, nem às gravações diárias, Camilla está prestes a completar um ano desde que lançou seu canal no YouTube. A artista usa a plataforma para dividir um pouco de sua rotina com os fãs, além de produzir conteúdos como sátiras, desafios e até mesmo vídeos falando sobre os bastidores de sua profissão. Entre os temas abordados, está o que a atriz chama de "maternidade real". Ela explica a importância de falar sobre este assunto sem filtros.

"A maternidade perfeita não existe. A maternidade, para mim, é um aprendizado constante e um caminho de erros e acertos. Acho importante mostrar que está tudo bem em não saber tudo e que errar faz parte do caminho para o acerto. Acredito que jogar luz nesse tema faz com que aumente uma corrente de apoio, empatia e acolhimento, e se diminuam os apontamentos e julgamentos", analisa a atriz.

*Josué Santos é estagiário sob supervisão de Tábata Uuchoa