Paula (Giovanna Antonelli) em Quanto Mais Vida Melhor - fotos Globo/João Miguel Júnior

Paula (Giovanna Antonelli) em Quanto Mais Vida Melhorfotos Globo/João Miguel Júnior

Publicado 21/11/2021 08:00

Rio - Giovanna Antonelli estreia, nesta segunda-feira, como Paula em ‘Quanto Mais Vida Melhor’, nova novela das 19h da Globo. Estrela da trama ao lado de Mateus Solano, Vladimir Brichta e Valentina Herszage, a atriz faz dobradinha de protagonismo já que também está no ar com a icônica Jade na reprise de ‘O Clone’, no ‘Vale a Pena Ver de Novo’.

fotogaleria

Aos 45 anos de idade, a atriz faz uma personagem que vibra na mesma frequência que ela e é só alegria ao falar sobre o novo trabalho. “Essa fase tem sido maravilhosa. Nossa novela é muito solar, muito divertida, muito alto astral e é isso que todo mundo está querendo ver. Tá todo mundo precisando dessa energia no ar. E eu acho que o mais legal da Paula é que ela tem várias facetas. E a Paula ainda é uma personagem que tem a minha temperatura. É um tipo de mulher que adoro fazer e adoro essa vibração. Só que assim, se eu sou acelerada, bota três vezes mais pra ela. É um desgaste, mas é uma delícia”, brinca Gio.A identificação é tanta que Giovanna garante que sua personagem não é uma vilã. Apesar de ter uma personalidade forte e não medir esforços para seu sucesso, Paula é apenas uma mulher focada em recuperar sua empresa de cosméticos após a crise causada pela pandemia. “Ela é, na verdade, uma odiada adorável. A Paula é muito divertida e não tem nenhuma vilania. A minha parceria com a Julia Lemmertz (que vive Carmem, dona da empresa concorrente) é assim: elas se amam e se odeiam”, conta a atriz.Nova vidaApós sofrer um acidente de avião, Paula encontra a ‘Morte’ e recebe a chance de viver mais uma vez. Fazendo alusão à segunda chance da personagem, Gio conta que nunca passou por uma experiência de ‘quase morte’, mas que vê segundas chances diariamente. “A morte é a única certeza que a gente tem na vida. Disso aí não tem como fugir. Eu nunca tive uma experiência tão emblemática de segunda chance, mas acredito na segunda chance de todos os dias. Acho que todo dia a gente pode aprender, reaprender em milhões de áreas das nossas vidas e ter uma segunda chance. Enquanto a gente tá aqui, a gente pode ter uma segunda chance sempre. Então eu foco muito mais nessas segundas chances simples e diárias do que numa coisa muito maior e mais emblemática”, argumenta a atriz.Boas recordaçõesAlém de estrear como Paula, Giovanna também tem tido a oportunidade de visitar um dos papéis mais importantes de sua carreira com a reprise de ‘O Clone’, exibida pela primeira vez em 2001. “Adoro rever esses personagens antigos, acho uma delícia. A Jade foi muito marcante, minha primeira protagonista. Levo a Jade com muito carinho na minha trajetória. Não importa em que lugar do mundo estou, sempre alguém me reconhece como Jade (risos)”, brinca Giovanna que confessa ter mudado - e muito - desde o começo da carreira.“Eu acho que não trago nada [dessa época]. Vinte anos atrás, a gente realmente sofre grandes mudanças. E principalmente eu, que me coloco em movimento o tempo inteiro. Para mim, mudanças são fundamentais. Eu gosto de mudar tudo, desde mudar coisas dentro de casa a mudar coisas dentro de mim. Então, 20 anos depois, eu amadureci e gostei da pessoa que me tornei madura. Apesar de achar que ainda falta muita coisa para eu fazer como atriz, e coisas que talvez eu morra e nem faça, acho que tenho uma caminhada. Fui para várias vertentes na minha vida que eu me propus a estudar e conhecer melhor. Me realizei em outros lugares também. Então, daqueles 20 anos atrás, eu posso ter trazido sonhos e desejos que eu estou realizando hoje. Mas, com certeza, eu fui me lapidando e deixando pra trás aquela pessoa que passou”, reforça Giovanna.A busca da atriz por novidades é tanto que, apesar do carinho com Jade e com ‘O Clone’, Giovanna surpreende ao dizer que nem cogita assistir a reprise da novela. “Sabe que não? Não vivo do que já passou, seria uma perda de tempo. Estou trabalhando muito nas gravações da próxima novela das sete, mas sempre que der vou dar uma espiada”, pondera.