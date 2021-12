Gardênia Cavalcanti

Mulherão: Mãe recolhe tampinhas e lacres de alumínio para transformar em cadeiras de rodas

Artista plástica, Teresa Stengel fundou a ONG One By One, após descobrir uma má-formação na coluna vertebral do filho. Em 17 anos, o projeto já ajudou 1.450 famílias

Publicado há 4 dias