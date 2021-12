Guirlanda de brownie - Divulgação

Publicado 12/12/2021 07:00

Rio - A poucos dias para o Natal, você deve estar pensando em quais delícias vai preparar para a festa que reúne toda a família. E um item que não pode faltar na festividade são os pratos doces para a sobremesa. Pensando nisso, o DIA consultou as chefs cariocas Luiza Amorelli e Raissa Valentim para conferir receitas que vão agradar toda a família, desde as crianças até os adultos: a guirlanda de brownie e o tronquinho de Natal.

RECEITA 1: Guirlanda de brownie

"A decoração da guirlanda é como uma árvore de natal feita de chocolate, a criançada adora! É lúdico, saboroso, bonito e uma ótima opção para presentear", afirma Luiza sobre a guirlanda de brownie.

Ingredientes:

6 Ovos

600g de Farinha de Trigo

10ml Essência de Baunilha

240g Manteiga

350g Chocolate Meio Amargo

80g Chocolate em pó 50%

80g de nozes picadas



Rende três formas de 24 centímetros.



Modo de Preparo:

1 - Em um bowl de plástico leve o chocolate junto com a manteiga ao microondas de 30 em 30 segundos até que fique totalmente derretido.

2 - Agregue, aos poucos, os outros ingredientes e misture até que fique completamente homogêneo.

3 - Assar em 180 graus por aproximadamente 20 minutos.

Dica: é importante deixar esfriar completamente para desenformar!



Decoração:

Brigadeiro ou doce de leite

Confeitos: Granulado, M&M, nozes, brigadeiro enrolado, marshmello, raspas de chocolate, frutas: cereja e morango.

RECEITA 2: Bûche de Nöel (tronquinho de Natal)

"Além de ser saborosa, a Bûche de Nöel é lúdica, bonita e uma ótima opção para presentear. É aquela sobremesa que vai agradar adultos e crianças", afirma Raissa sobre a torta de "tronquinho de Natal".

Ingredientes Pão de Ló:

4 Ovos

125g Açúcar

125g Farinha de trigo

20g Cacau



Modo de Preparo:

1- Peneirar a farinha sobre o papel manteiga que voltaremos a utilizar para assar o pão de ló.

2- Colocar dentro do bowl os ovos e açúcar.

3- Bater bem a mistura, aquecendo-a em banho-maria até ficar com uma textura esponjosa. Continuar batendo rapidamente até esfriar.

4- Adicionar a farinha peneirada junto com o cacau com ajuda da espátula.

5- Colocar a mistura dentro do aro e assar durante 20 minutos aproximadamente a uma temperatura de 170°C.



Ingredientes Creme de Confeiteiro:

250ml de leite

Baunilha à gosto

3 gemas

60g de açúcar

25g de maisena

20g de chocolate ao leite

30g chocolate meio amargo



Modo de Preparo:

1- Aquecer o leite com a baunilha em uma panela.

2- Misturar as gemas com o açúcar e colocar a maizena. Quando o leite estiver no ponto de fervor, coloque pouco a pouco a mistura de gemas e volte ao fogo. Não parar de mexer até obter uma consistência espessa.

3- Colocar em cima de uma assadeira tampada com plástico filme e deixar esfriar.



Ingredientes de Ganache (para a cobertura):

150g de chocolate meio amargo

150g de creme de leite



Modo de Preparo:

1- Derreter todos os ingredientes juntos no microondas e mexer até que o chocolate esteja completamente derretido e a ganache esteja um creme homogêneo e brilhoso. Deixar descansar no mínimo uma hora antes de usar.