Virginia Fonseca e Zé Felipe - Reprodução

Virginia Fonseca e Zé FelipeReprodução

Publicado 26/12/2021 08:10

Rio - Não há como negar: em tempos de pandemia, as relações têm sido pautadas pelas redes sociais e, quando se fala em rede social, não há como não falar de Virginia Fonseca. Aos 22 anos, a influenciadora tem mudado a internet com um jeito irreverente e que cativa milhões de fãs diariamente. Nos últimos meses, Virginia observou um crescimento avassalador de seu alcance na internet. Há exatamente um ano, a influenciadora comemorava os seus 15 milhões de seguidores no Instagram. Hoje, ela já ultrapassou os 30 milhões e quer muito mais.

Mãe da pequena Maria Alice, de apenas seis meses, e casada com o sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, Virginia faz um balanço ponderado de seu 2021. "É um ano que vou levar para a vida, ganhei o maior presente de todos que foi a Maria Alice. Sempre fui muito família e ter a minha me fez a mulher mais feliz e realizada do mundo. No profissional, também foi muito massa. Caraca, conquistei tanta coisa, tanta gente.. Descobri que tinham muitas pessoas que gostam do que eu faço, de como eu sou, sem eu ter de criar um personagem", comemora Virginia que, nas redes sociais, mostra sua rotina sem muitas restrições.



Quase sempre sem filtro de alteração de imagem, a influenciadora aparece descabelada, de pijama e diverte os seguidores com tanta proximidade, no melhor estilo ‘gente como a gente'. "As pessoas se interessam pela minha rotina, pela rotina da minha família e do meu trabalho e divido isso com muito orgulho. Tipo é vida real, sabe? Eu, o Zé, a Maria Alice, a minha vida e a minha rotina", pontua a influenciadora, que foge de ser um modelo impecável na internet.



"Não existe vida perfeita e as pessoas sabem disso. É isso que eles têm de ver, que somos como eles. Rimos, choramos, comemoramos, sofremos e tudo mais. Veio vender mentira é muito paia, não cola! Não sou de mentirinha, não posto contos de fadas, posto a real", defende.



Luto e recuperação



Apesar do sucesso profissional e do nascimento da filha, 2021 também marcou uma perda muito significativa para Virginia. Em setembro, morreu Mário Serrão, pai da influenciadora. "Nem tudo foi alegria, a perda do meu pai foi muito dolorosa. Neste período, eu recebi tanto amor, tanto amor e isso me fez seguir. E, de alguma maneira, deu para ajuda para enfrentar a dor. O trabalho também ajuda muito. Eu não sou daquelas que fico chorando no sofá. Eu procuro a maneira de superar. Eu sempre fiz tudo que podia para meu pai e o principal: nunca faltou amor entre nós. Chegou a hora dele partir e estará sempre com a gente. Ele foi e sempre será um dos meus maiores amores", declara a influenciadora.



A resiliência de Virginia também se manifesta na área profissional. Depois de deixar a produtora do ex, o empresário Rezende, a influenciadora abriu sua própria empresa, a Talismã Digital. "Eu sou daquelas que faço do limão uma limonada, sempre digo que a parte boa sempre será melhor que a ruim. Nada de baixo astral. Não deixo nunca me abater porque algo não dá certo. Pelo contrário, faço de tudo para que seja melhor", reforça.



Planos e celebração



Para receber 2022, Virginia ainda não tem planos concretos. A certeza é que a noite vai ser marcada por muitas comemorações. "Aqui é mega animação. Eu já 'amooo' festas. Agora, com a Maria Alice, quero tudo que tem direito. Ainda não definimos, só sabemos que estaremos todos juntos. Foi uma ano para celebrar e agradecer a Deus, por isso vamos comemorar com força", revela Virginia que, mesmo sendo mãe há pouco tempo, já quer aumentar a família.



"Joseph é tudo. A gente se diverte junto, Véio, quem não quer um marido que até dança com você? Um é pelo outro, e vamos seguir assim. E sobre filhos? Não esperava, mas agora já quero mais um (risos)... Tudo rola quando tem de rolar. Isso é a vida!", destaca a influenciadora, que não economiza nos planos para o próximo ano.



"Na minha idade, só se fosse louca em falar que conquistei tudo. Ainda tenho o mundo pela frente!", prevê.