Ilma Rocha, a Tia Ilma, é a responsável pela transformação na vida de 6 mil crianças e jovens de Costa Barros - Reprodução de internet

Publicado 21/12/2021 18:42 | Atualizado 21/12/2021 19:18

Olá, meninas!

No 'Mulherão' de hoje (21), trago as histórias de duas mulheres que podem ser consideradas verdadeiras guerreiras. Cada uma na sua particularidade. A primeira é Ada de Oliveira, de 42 anos, que enfrenta uma batalha contra o câncer. A outra, é Ilma Rocha, a Tia Ilma, como é conhecida. Ela é fundadora da ONG Recriando Raízes, localizada em Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Essa região é uma das mais pobres da cidade. Na verdade, em uma lista de 126 bairros da cidade, Costa Barros ocupa a penúltima posição em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). E é justamente neste cenário que essas histórias se conectam.

Após perder dois filhos, Ada de Oliveira, de 42 anos, descobriu o câncer de mama. Segundo ela, a filha caçula tem sido o motivo de ainda estar viva Reprodução de internet Foi praticamente ao mesmo tempo que Ada descobriu a doença e perdeu os dois filhos mais velhos, assassinados. Sua força veio da filha caçula, que segundo Ada, é quem a motiva diariamente. "Ela me vê careca e fala que estou bonita. Ela me ajuda muito a enfrentar tudo isso. Se não fosse minha filha, não sei o que seria. É um momento muito difícil. As vezes faltam medicamentos, o tratamento é interrompido. Mas sigo em frente, com muita fé em Deus".

Sonho de conhecer o Cristo Redentor foi realizado na última semana. O passeio será exibido na próxima sexta-feira, às 14h, no 'Vem com a Gente', na tela da Band Reprodução Na última semana, quando conheci a história da Ada, soube que seu maior sonho era visitar o Cristo Redentor. Logo, eu como madrinha das ações sociais do monumento, não poderia deixar o ano acabar sem que esse desejo fosse realizado. A emoção foi enorme. Ada chorou, eu chorei. Agradecemos muito pelas nossas vidas. Foi um momento único não só para ela, mas para todas nós que estávamos ali, aos pés do Redentor.

Quem nos acompanhou neste passeio foi a Tia Ilma. Ela foi a ponte para que eu conhecesse a Ada. A tia faz um trabalho muito importante. Só para vocês terem uma ideia, mais de 6 mil crianças e adolescentes já passaram pelo Recriando Raízes. No local, são oferecidos cursos como manicure, refrigeração, informática, fotografia, entre outros. O objetivo do projeto é tirar esses meninos e meninas das ruas e proporcionar um caminho, uma alternativa para eles no mercado de trabalho.

"Somos uma esperança em meio ao turbilhão que estamos vivendo. Muitas pessoas nos procuram pedindo ajuda. Falta de emprego, de comida e roupas, são algumas demandas que atendemos. Costa Barros precisa urgente de atenção. Precisamos passar por uma transformação e isso só será possível através da educação. Por isso, acredito nesses jovens, nessas crianças", diz Ilma.

Alias, foi uma morte a principal motivação para que a Tia Ilma criasse o projeto. Há vinte anos, um jovem pediu ajuda à ela, afim de recriar a própria vida, mas naquele momento, tia nada pode fazer. Logo depois ela soube que o menino, de 14 anos, tinha sido morto. Dali em diante, Tia Ilma arregaçou as mangas e levou quase 200 crianças para sua casa. Era o início do Recriando Raízes. Hoje, muitos moradores são gratos à esse 'mulherão' da vida real. Principalmente num momento difícil como o atual, onde falta trabalho e alimentos.

Na próxima sexta-feira (24), véspera de Natal, vocês poderão acompanhar tudo o que aconteceu durante a visita ao Cristo Redentor. Fiquem ligadas na tela da Band Rio, a partir das 14h, no 'Vem com a Gente'. Preparamos um programa pra lá de especial, afinal é Natal, época de reafirmarmos as boas ações e espalhar o bem sem olhar a quem. Vamos juntas?