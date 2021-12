A companhia de saneamento Iguá está com 300 vagas de emprego abertas para sua mais nova operação, no Rio - Reprodução

A companhia de saneamento Iguá está com 300 vagas de emprego abertas para sua mais nova operação, no Rio Reprodução

Publicado 20/12/2021 18:32

Preenchimento imediato

A empresa de recrutamento Gi Group Brasil está com seleção aberta para o preenchimento de 374 vagas de emprego para o Rio de Janeiro. Ao todo, estão abertas mais de sete mil oportunidades em várias regiões do país. Os benefícios variam de acordo com a ocupação, entre eles assistência médica, assistência odontológica, vale refeição e vale transporte. Entre os cargos, ajudante de produção industrial; analista de almoxarifado; analista de marketing; analista de qualidade; assistente administrativo; assistente de estoque; assistente de faturamento; assistente de transportes; assistente de vendas; atendente de loja; auxiliar de atendimento; auxiliar de departamento pessoal; auxiliar de enfermagem; auxiliar de logística; auxiliar de operações; auxiliar de produção; conferente; consultor comercial; consultor de vendas; coordenador de logística; eletricista industrial; engenheiro de projetos; entregador de encomendas, entre outras. Os interessados devem fazer o cadastro no site

Concurso da Petrobras

Já a Petrobras está com inscrições abertas para concurso público com 757 vagas para profissionais com nível superior, além da formação de cadastro de reserva. Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 5, pelo site da banca organizadora. A remuneração inicial é de R$ 11.716,82. A empresa oferece também previdência complementar, plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes. As vagas são destinadas a profissionais de nível superior júnior, com formação em Ciência de Dados, Análise de Sistemas, Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Equipamentos, Engenharia de Processamento, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança de Processo, Engenharia Naval, Análise de Comércio e Suprimento, Análise de Transporte Marítimo, Geofísica (Física, Geologia), Geologia, Economia e Administração. A taxa de inscrição é de R$ 79,83. As provas objetivas serão realizadas no dia 20 de fevereiro e o resultado final será no dia 30 de maio.

Áreas administrativa e operacional

A companhia de saneamento Iguá abriu 300 vagas para sua mais nova operação, no Rio de Janeiro. As vagas são destinadas às áreas administrativa e operacional na capital e no interior do estado. As vagas também estão disponíveis para moradores locais das cerca de 100 comunidades presentes na área de atuação da companhia. Em novembro, a companhia completou três meses de operação assistida com a Cedae para a concessão dos serviços de água e esgoto na região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, além dos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes. As inscrições devem ser feitas no site da Iguá, na seção Trabalhe com a Gente, no endereço eletrônico. As vagas são listadas por cargo e local de atuação e estão abertas também para pessoas com deficiência. Inscrições pelo site da empresa.