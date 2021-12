Estilo de piso é o mais pedido por quem busca sensação de espaço maior - Divulgação

Publicado 22/12/2021 17:38 | Atualizado 22/12/2021 17:53

O espírito de renovação que chega com o Ano Novo é uma delícia. Que tal aproveitar essa energia para modificar e modernizar os ambientes dentro de casa? A última tendência entre os arquitetos é a integração entre os ambientes. Essa é uma excelente alternativa para quem deseja ter mais espaço em residências com metragem reduzida. Afinal, com imóveis cada vez mais compactos, a necessidade de aproveitar cada centímetro é fundamental para viver com conforto.



O primeiro passo para dar esse ar de amplitude, uma dica é usar o mesmo material no piso de todos os espaços. E o laminado é uma ótima opção para aqueles que desejam trocar o piso sem quebra-quebra, mantendo um ambiente elegante e sóbrio.



Isso porque, na maioria das vezes, o laminado pode ser instalado sobre outro piso. O sistema de encaixe é prático e reduz o trabalho. E aquela sujeira de obra? Pode dar tchauzinho. É muito fácil deixar tudo limpinho, porque não tem bagunça. É o que explica o Francisco Pereira, decorador da Lâmiart Pisos, empresa especializada.

Para trazer esse ar elegante, uma boa opção é optar por cores mais escuras, como o tabaco. Ele fica lin-do fazendo contrastes com móveis mais claros. Mas nada impede que você utilize um piso clarinho com móveis em tons neutros: o importante é seguir o próprio estilo na composição da decoração.



O piso laminado é muito resistente, mas também precisa de cuidados. É o que ressalta o Francisco. "Para conservar a beleza do piso, é interessante colocar pequenos pedaços de feltro nos pés dos móveis, capachos nas entradas das portas - para reter grãos de areia trazidos pelos calçados e pelo vento - e rodinhas dos móveis de poliuretano ou silicone. São as melhores opções para não riscar o chão".



Ah! E, como não poderia deixar de destacar, o laminado é bem vantajoso porque tem um baixo custo quando comparamos com o piso de madeira. E a limpeza é muito pratica e rápida, meninas, basta um pano úmido para deixar tudo lindo e maravilhoso.



Gostaram da ideia? Antes de colocar a mão na massa, procure profissionais qualificados e que tenham experiência no mercado para sua reforma dar certo e não virar uma dor de cabeça. "Além de belos e modernos, esses revestimentos são fáceis de instalar e de realizar a manutenção. O piso laminado é resistente a riscos e à abrasão causada pela movimentação de móveis e pessoas, além de proporcionar um grande conforto térmico. Em relação à escolha do modelo ideal, existe uma grande variedade de texturas, das mais rústicas até o acabamento acetinado, o qual reproduz o aspecto da madeira natural", conta o especialista.