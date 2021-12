Aprenda o significado das cores e escolha suas lingeries para o réveillon - Reprodução de internet

Publicado 26/12/2021 00:00

Olá, meninas!Vocês já escolheram com que cor vão passar a virada do ano? Aqui no Brasil, já é tradição entre as mulheres decidir as cores das lingeries para o Réveillon. É muito gostoso escolher o look, as cores e as energias que a gente deseja para o ano que virá.

O vermelho, por exemplo - minha cor favorita - significa paixão, intensidade. É perfeito para quem deseja esquentar e deixar a vida amorosa mais viva. Já o rosa é o símbolo do amor, muito procurado por quem quer mais tranquilidade no relacionamento.

Verde e azul trazem significados parecidos. Enquanto o verde remete à esperança e ao equilíbrio, o azul traz votos de saúde e paz de espírito. O laranja é para quem quer ter mais ousadia e coragem para o próximo ano e o lilás é a cor da espiritualidade e da transformação. O amarelo e o dourado são as cores da fortuna e do sucesso profissional.

E, finalmente, o branco, símbolo mundial da paz. A Carla Costa é gerente de uma loja de lingeries no Rio. Ela conta que é só chegar o final do ano para a procura aumentar. "O ritual para a escolha das cores para o fim de ano já virou uma tradição. Em dezembro, já começa aquele corre-corre para vestir a cor que se considere ideal e poderá influenciar o ano inteiro. Com aquela energia que precisamos e buscamos".

Existem várias formas de passar a virada do ano com estilo, sem ficar presa às calcinhas e sutiãs tradicionais. Por exemplo, dá para combinar uma hot pants com um vestido ou uma saia com transparência, se você estiver na praia. Ou então, deixar a alça delicada e bem trabalhada do sutiã à mostra, de forma sexy, sem ser vulgar. Opções com renda são bem vindas. E, meninas, a beleza dessa tradição é que não precisamos ficar presas a uma cor só. Dá pra usar a calcinha de uma cor, o sutiã de outra...

E podemos escolher até cores diferentes para a roupa que todo mundo vai ver. É só ter criatividade - e cuidado para não ficar over. A Carla Costa conta que as mulheres não quiseram escolher uma cor, apenas. "A mulher de hoje ela é muito decidida. Não tem mais aquilo de ter que combinar calcinha com sutiã. Há a combinação de desejos. Já tivemos aqui algumas clientes que compraram 3, 4 cores de calcinhas diferentes e falaram que vão colocar uma por cima da outra para ver se atingem todos os objetivos no ano que vem".

Do jeito que os últimos anos foram, talvez não seja uma má ideia usar uma lingerie de arco-íris, né, meninas? Mas existem muitas outras formas de trazer boas vibrações para a virada do ano. Uma delas é comer 12 uvas, uma para cada mês do ano. A fruta simboliza a prosperidade e a tradição manda comê-las enquanto faz o pedido. Outra fruta que tem significado é a romã, muitas vezes lembrada pelos brasileiros apenas no Réveillon. A ideia é comer sete grãos e guardar as sementes secas na carteira para atrair mais dinheiro.

A espiritualista Juliana Viveiros também fala dos banhos espirituais, que trazem boas energias, proteção, prosperidade e muito amor para o ano que se inicia. "Esse é o momento de renovar sua fé e principalmente fortalecer o espírito, para que as más energias se desfaçam e você entre com total proteção no novo ano. Outra dica valiosa, é fazer uma reflexão de tudo que viveu. Dessa forma, você se prepara para alcançar todos seus desejos e não se esqueça nunca de agradecer.

Para te ajudar nessa, a espiritualista separou dois banhos para o Ano Novo. Vamos conferir?

Banho para atrair amor - Ingredientes:1 litro de água; 1 maçã; pétalas de rosas vermelhas; 3 cravos da índia; 1 pau de canela; Perfume de alfazema. Modo de fazer: Coloque a água em uma panela e leve-a ao fogo. Quando estiver fervendo misture os demais ingredientes. Após cozinhar, desligue o fogo e tampe até ficar em temperatura ambiente. Tome o banho de higienização normalmente, em seguida despeje toda a mistura pelo corpo, do ombro para baixo. Deixe secar e utilize o perfume de alfazema. Esse é um banho para o último dia do ano.

Banho de sal grosso de Ano Novo - Ingredientes: 4 colheres de sopa de sal grosso; 1,5 litros de água; 2 colheres de sopa de alecrim; 1,5 litros de água. Modo de fazer: Antes de entrar para o banho, prepare as duas misturas. Uma delas é como se fosse um chá, ferva 1,5 litros de água e adicione o alecrim. Tampe e deixe em infusão. A segunda: adicione o sal grosso em 1,5 litros de água em uma jarra. Leve as duas para o banheiro. Primeiro, você toma um banho normalmente. Depois, desligue o chuveiro e jogue a água com sal grosso do pescoço para baixo. Mentalize o propósito daquele banho e o que deseja limpar. Nunca despeje o sal grosso na sua cabeça, pois nessa região existem dois chakras importantes de conexão com sua vida espiritual e com Deus. Após tomar o banho de sal grosso, enxágue o corpo tirando todo o excesso de sal. Agora, é hora de repor as energias boas com o banho de alecrim, também do pescoço para baixo. Nesse momento, mentalize coisas positivas, imagine que uma cachoeira de luz está caindo sobre o seu corpo.

Essa pandemia nos deixou muito abalados, enlutados... por isso, faço votos para que vocês mentalizem bem o que querem para o ano que vem. Que sejam mais do que desejos materiais. E que venha 2022!