Segundo a nutricionista Dani Borges, é possível aproveitar o período festivo sem preocupação: basta se preparar para a dataReprodução

Publicado 25/12/2021 10:28 | Atualizado 25/12/2021 10:32

Olá, meninas!

Chegou o Natal e aposto que vocês fizeram um jantar especial para celebrar esta data com sua família. Uma das tradições é repetir no almoço do dia 25 as delícias que foram feitas para a ceia da véspera de Natal. E esse é o momento que pode ser uma preocupação para quem acabou de iniciar uma dieta diferenciada ou busca perder peso. Para facilitar na hora de escolher o que comer sem deixar de curtir a festa, eu trouxe algumas dicas para vocês.

Ao fazer o prato do almoço de Natal, aposte nas proteínas, em vez dos carboidratos. É o que recomenda a nutricionista Dani Borges. "Tenha uma porção de proteína no seu prato, porque são os nutrientes que promovem mais saciedade ao organismo. É recomendado optar por fontes de proteína animal, como o peito de peru, peito de frango ou o bacalhau".

É claro que existem também outras opções nutritivas para aquelas pessoas que não gostam ou optaram por não comer carne. Existem alimentos tradicionais da ceia que são ricos em proteínas e podem ser um aliado da dieta, como explica a nutricionista. "Se você não consome carne, opte pela lentilha ou ervilha, que são proteínas vegetais altamente nutritivas".

A água também ajuda bastante a queimar essas calorias. A Dani Borges recomenda, inclusive, dar um up no consumo durante as festas. "A água é sua grande aliada: aumente o consumo hídrico no dia 24 e no dia 25. A hidratação é essencial para o bom funcionamento do metabolismo".

Uma dica interessante é separe um momento do seu feriado para cuidar do corpo. A nutricionista indica atividades físicas para ajudar a melhorar a queima de calorias. "No dia, se possível, pratique uma atividade física para liberar um pouco de endorfina durante a manhã”. E aí, vale tudo, meninas. Pode ser uma caminhada, a prática de exercícios em casa ou até mesmo separar um momento de lazer para dançar com a sua família. O importante é manter o corpo em movimento.

Agora, se não deu tempo de fazer nada disso e você enfiou o pé na jaca, tente guardar estas dicas para o ano que vem, como explica a nutricionista Dani Borges. “Você já sabe que dia 25 de dezembro é Natal, certo? Então nos dias anteriores à data festiva, reduza um pouco do seu consumo diário de calorias para que na ceia você possa fazer a escolha dos alimentos conforme o que você preferir".

Eu sei que neste ano, as ceias de Natal foram bem diferentes na casa de muita gente. Talvez, alguns membros da família não estiveram presentes, talvez a mesa não foi tão farta quanto nos anos anteriores. Seja com muito, seja com pouco, o importante é celebrar e agradecer pela oportunidade de viver mais um dia. Feliz Natal a todos!