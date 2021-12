Cariocas e turistas vão ganhar 50% de desconto na compra do segundo ingresso para o Bondinho - Divulgação

Cariocas e turistas vão ganhar 50% de desconto na compra do segundo ingresso para o BondinhoDivulgação

Publicado 24/12/2021 16:16

Olá, meninas!

Vocês também estão animadas para este Natal? Eu adoro celebrar o nascimento de Jesus ao lado da minha família. Mas não é por isso que vamos deixar de aproveitar as dicas do final de semana. Vamos lá!

Bondinho tem desconto

Os cariocas e turistas têm mais um bom motivo para aproveitar uma das atrações turísticas mais famosas da cidade nesse final de ano. Até amanhã (25), o Bondinho Pão de Açúcar dará 50% de desconto na compra do segundo ingresso. Lojas e restaurantes do parque também estarão com ofertas de produtos pela metade do preço. A proposta da ação é ser uma oportunidade de presentear familiares e amigos com a experiência única de curtir o passeio no Bondinho, possibilitando que mais pessoas possam aproveitar os últimos dias do ano no parque, que está com uma decoração especial de Natal na Praça dos Bondes.

Além disso, os visitantes ainda vão poder aproveitar a presença do Papai Noel para tirar fotos no bonde histórico da primeira geração, de 1912, no dia 24 de dezembro. Para aproveitar a promoção de ingressos, os clientes deverão efetuar a compra por meio do site oficial do Bondinho, utilizando o cupom “QUEROUMAMEIA”. O desconto de 50% será aplicado automaticamente no ingresso de menor valor, na compra de duas entradas. O funcionamento do parque é de segunda a domingo, das 9h às 20h, com entrada de visitantes permitida até 19h. É obrigatório apresentar comprovante de vacinação físico ou do app Conecte SUS, de acordo com o calendário de vacinação do Rio de Janeiro, e documento de identificação com foto para entrada no parque. Valor dos ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia entrada). Crianças até 5 anos não pagam.

Em clima de Natal

Em Petrópolis, o Natal Sesc RJ, que começou no dia 26 de novembro, se estende até 6 de janeiro, contando com o apoio da Prefeitura Municipal e do Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio). A programação musical concentra as atividades no Parque de Itaipava. Oito pontos da cidade receberam iluminação natalina ou decoração especial: Sesc Quitandinha, pórticos do Quitandinha e do Bingen, Senac Petrópolis, Praça Dom

Pedro, CEFET, além das ruas Teresa e 16 de março. Em Teresópolis, na Serra Verde Imperial, o tema será Terra de Luz com programação para toda a família, incluindo desfile do Papel Noel, que vai até dia 6.

Já Itaguaí, na região Costa Verde, preparou uma linda festa com conta com uma programação de 40 dias de eventos, com atrações que vão até o dia 6 de janeiro. Todas as festividades vão acontecer no Parque Municipal e na orla de Coroa Grande. Conservatória, distrito de Valença, no Vale do Café, estará, pela primeira vez, iluminada para as festas de final de ano. A ornamentação está funcionando em vários pontos até dia 8/1.

Penedo, distrito de Itatiaia, em Agulhas Negras, promete um final de ano ousado. Este ano, o projeto de Natal é criar o maior túnel de luz do Brasil, com um milhão de lâmpadas distribuídos por um quilometro de extensão. Além da iluminação, apresentações musicais, encenações teatrais e desfile natalino devem fazer parte do evento, que já é tradicional na região. A atração fica até dia 16/1.

Estreia em grande estilo

A alagoana Macla Tenório, vencedora do reality show Futuro Ex-Porta, faz a sua estreia no canal do Porta dos Fundos contracenando com ninguém menos que Pabllo Vittar. As duas se uniram para gravar o vídeo “Muito Fã”, que estreou ontem (23) no YouTube. Nele, Macla e Pabllo exemplificam como a vida de fã não é realmente nada fácil. Ao encontrar Pabllo Vittar em um hotel, Bia (Macla) pede uma selfie e se espanta com a receptividade excessiva da artista, que aproveita o momento para lhe pedir alguns “favorzinhos” de fã. Além de Macla e Pabllo, a esquete conta com a atuação de Estevam Nabote, roteiro de Fábio Porchat e direção de Vini Videla.

