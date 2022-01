Bianca Rinaldi - Divulgação/Sergio Baia

Rio - Um novo ano se inicia e Bianca Rinaldi está preparada para encarar 2022 de cabeça erguida. Com diversos projetos em andamento, a atriz de 47 anos se prepara para colocar o pé na estrada com a peça teatral "Silvio Santos Vem Aí", em que assumiu o papel de Íris Abravanel, mulher do apresentador. Em conversa com o DIA, a artista conta detalhes de sua preparação para atuar na pele da empresária no primeiro musical de sua carreira.

"Interpretar a Íris é um privilégio! Uma mulher que tem a sua força, o seu posicionamento, e é a esposa do Silvio Santos, um dos maiores ícones da nossa cultura e comunicação", declara Bianca. Conhecida por participar de novelas do SBT e da Record, a atriz ainda reflete sobre a diferença entre dar vida a um personagem fictício e uma pessoa real. "Com uma personagem criada para nós, temos um campo muito aberto de criação e vários caminhos que podemos seguir, mas interpretar uma pessoa que já viveu, que tem suas manias e tudo mais, afunila bastante até onde podemos ir e é desafiador, porque existe uma referência real que precisamos seguir", explica.

Com o objetivo de construir sua personagem de maneira mais fiel à realidade, a ex-paquita da Xuxa passou por um longo processo até subir aos palcos como Íris. "Viver uma personagem real exige uma pesquisa maior, afinal não podemos inventar nada que vá além da verdade. A dona Íris é uma mulher muito reservada, então contei com a internet para buscar referências, como vídeos e entrevistas, e, também, falei com algumas pessoas que têm contato próximo a ela", relata Bianca, que contracena com Velson D'Souza, que interpreta Silvio Santos na peça com texto de Emilio Boechat e Marilia Toledo, sob a direção de Fernanda Chamma.

Bianca também confessa as emoções que sentiu na reestreia do espetáculo, no dia 15 de outubro do ano passado, depois de quase dois anos com o setor paralisado por causa da pandemia do coronavírus. "Vou te confessar que foi um misto de sentimentos: alegria, nervosismo, euforia, entusiasmo e esperança. Quando recebemos a notícia que iriamos parar, estávamos já encantados com o espetáculo e achamos que seria por 15 ou 20 dias, mas durou mais de um ano. Embora estejamos em um momento sensível, todos os protocolos, com intensa rigidez, estão sendo seguidos para que possamos retomar os trabalhos. É uma energia de esperança que toma conta de mim."

Atividades na pandemia



Com as atividades interrompidas, a artista conta que utilizou o tempo livre para estudar e aprimorar suas habilidades como atriz. Durante o período de isolamento social, Rinaldi chegou a filmar, através de uma plataforma de videochamadas, a websérie 'Home Office', disponível no Amazon Prime Video. Para a paulista, a gravação desta série foi uma das formas de se manter "ativa", enquanto seguia as medidas sanitárias.

Outro projeto que Bianca iniciou, em novembro de 2020, foi o quadro "Você Pode Escutar?", convidando personalidades de diferentes áreas para um bate-papo em transmissão ao vivo pelo Instagram. "Sempre gostei muito de interagir com o público e, durante a pandemia, enxerguei a oportunidade de ter esta troca mais profunda com o meu público, em conversar sobre assuntos que considero importante, agregar conhecimento para eles e para mim", afirma.

"Em cada live, aprendo muito com os entrevistados e com todos que estão interagindo. Elas têm sido um espaço de aprendizado, troca de experiências e representatividade. Fico feliz por, de alguma forma, contribuir com as pessoas. Digo que a Bianca tem amado o despertar deste lado comunicadora", brinca a atriz, que já discutiu sobre temas como a luta antirracista, protagonismo feminino e o universo das drag queens.

Família e planos para 2022

Além de se lançar em diversas oportunidades profissionais, Bianca, que é mãe das gêmeas Beatriz e Sofia, de 12 anos, também aproveitou os últimos dois anos para focar em sua família. "Com as meninas, ocorrem muitas conversas. Na pandemia, pude estar mais perto e acompanhar o dia a dia delas e o diálogo foi um diferencial. Fizemos muitas coisas juntas, vimos filmes, fizemos atividades físicas em casa, brincamos... Aproveitei o tempo com a família e acredito que todos pudemos ressignificar o que realmente é importante: a família e quem amamos", comenta.

Com o avanço da vacinação no Brasil e a retomada das atividades presenciais, a atriz já se prepara os desafios que virão neste ano que se inicia: "Espero que, em 2022, eu consiga entregar a minha melhor versão em cada um dos meus projetos, seja no teatro, nas lives ou na televisão. Acredito na nossa constante evolução e é isso que busco para o meu futuro. Obviamente, também desejo um ano de muita paz e que finalmente consigamos nos livrar de uma vez por todas dessa pandemia", destaca Bianca, que também poderá ser vista em novas datas da peça “O Homem Mais Inteligente da História”, baseada no livro homônimo de Augusto Cury.

