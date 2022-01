Thaís conta que com o curso de oratória está mudando sua forma de se comunicar - Divulgação/Iude Richele

Publicado 23/01/2022 08:00

Rio - A cirurgiã-dentista Thaís Braz teve sua vida transformada, no ano passado, ao pisar na casa do "BBB 21", onde ficou confinada por pouco mais de dois meses. Um ano depois, a goiana de 27 anos reconhece as grandes mudanças em sua vida, incluindo sua troca de carreira, deixando de atuar no consultório para se lançar como influenciadora digital.

"Desde o fim do reality, ganhei muitos seguidores e o universo digital transformou totalmente a minha rotina. Antes o meu dia a dia era mais tradicional, era consultório, academia e casa; agora cada dia é diferente do outro, mas estou trabalhando com algo que amo", afirma. "Tem dado certo e estou amando os resultados", declara ela, que já lançou sua própria coleção de biquínis bordados à mão, além de ser embaixadora de algumas marcas.

Atualmente com quatro milhões de seguidores nas redes sociais, Thaís relembra os momentos após o reality em que foi reconhecida na rua. "Foi meio surreal ver pessoas que eu não conhecia, me chamando, gritando meu nome. Nunca tinha passado por nada parecido. A sensação é legal, pois é uma forma de reconhecimento do meu trabalho, né? Algo impactante eu fiz", brinca, aos risos.

A participação de Thaís no 'BBB' dividiu opiniões entre o público, com espectadores chamando-a de "planta", apesar de ter sido uma das mulheres do elenco "Pipoca", formado por anônimos, a chegar mais longe na competição, perdendo apenas para Juliette Freire, que foi a grande campeã da edição. Sobre os comentários negativos que também encontrou fora da atração, a influenciadora deixa claro que pretende encarar os "haters" de cabeça erguida.

"Os comentários me afetavam mais no começo, pois o pessoal usava das minhas fragilidades, das minhas inseguranças para me atingir. Ver esses 'defeitos' sendo apontados e julgados em rede nacional não foi fácil. Alguns memes eu acho engraçados e levo na brincadeira. O que me incomoda um pouco agora é a opinião alheia desnecessária (risos). Em qualquer post meu tem pessoas rebatendo e debatendo ofensivamente, os famosos 'haters', né? Tenho meus defeitos e sei disso, mas quero compartilhar minha vida real. Todo ser humano é passível de erro e eu estou aprendendo assim como qualquer outra pessoa, não tem como vender uma fachada de perfeição porque isso não existe."

Durante o reality show, uma característica da ex-sister que chamou a atenção do público foi sua dificuldade em se expressar em conversas mais sérias. No entanto, Thaís driblou o problema e, hoje, apresenta o quadro 'Na Despensa', no Instagram, em que entrevista convidados sobre diversos assuntos em clima descontraído. As ex-BBBs Viih Tube e Sarah Andrade estão entre as celebridades que já passaram pelo programa em que a influenciadora tem a chance de mostrar seu desenvolvimento.

"Eu me matriculei em um curso de oratória e tenho amado, mudou minha vida! Além de me ajudar com o 'Na Despensa', tem complementado minha comunicação do dia a dia e minha assertividade. Esse processo é uma evolução constante, estou aprendendo também a lidar com as câmeras; sempre dou o meu melhor, mas me cobro muito. Quero entregar o melhor conteúdo para os meus seguidores", garante.

Ativa nas redes sociais, a morena destaca a interação que procura ter com seus fãs, que chama de "conchinhas": "Sempre foi uma troca de muito acolhimento, muito amor e carinho. Quando saí do reality e vi a onda de ataques que recebi durante o confinamento, e quando sai também, fiquei bem abalada. Os fãs nesse momento foram fundamentais, me encheram de mensagens de carinho. A partir disso, percebi que preciso focar nessas mensagens positivas, nessa corrente do bem e não em comentários que não vão agregar em nada na minha vida. É uma troca extremamente positiva!"

Na última segunda-feira, estreou o 'BBB 22' e Thaís adianta que está ansiosa para ver o desempenho dos novos participantes no famoso "Jogo da Discórdia". Fã do formato, a ex-sister afirma que não tem planos de participar de outros realities no momento: "Eu amei participar do 'Big Brother', abriu muitas portas para mim e foi o pontapé que eu precisava para realizar muitos sonhos. Mas no momento é só ele", pontua.



