Rio - Com mais de 45 anos de carreira, Gretchen é conhecida em todo o Brasil e também no exterior. A cantora já participou até de um clipe da artista norte-americana Katy Perry. Ainda assim, a Rainha do Rebolado conseguiu despistar os jurados do 'The Masked Singer Brasil', da TV Globo, em sua participação na atração. Caracterizada com a personagem Rosa, ela cantou a música 'Amor I Love You', de Marisa Monte, e ninguém apostou em seu nome como palpite. A apresentadora Ivete Sangalo e os jurados da atração Eduardo Sterblitch, Tatá Werneck, Tais Araújo, Rodrigo Lombardi lamentaram o fato de a artista deixar o programa logo 'de cara'.

Em entrevista ao DIA, Gretchen avalia sua participação no reality show. "Foi maravilhoso, incrível e mágico. Não fiquei impressionada de ninguém me reconhecer, pois fizemos tudo para que objetivo do programa fosse alcançado. Não ser reconhecida", destaca ela, que cita o carinho que recebeu dos integrantes da atração. "Foi a melhor sensação que já senti. Foi lindo saber o quanto sou amada, reconhecida e valorizada".

Ligadinha no programa, a cantora opina sobre os outros mascarados. "Assistindo ao programa acho que o casal é a dupla Sandy e Júnior. E a Ursa acho que é a Dayane dos Santos".

Rainha, diva...

Gretchen coleciona títulos. Ela é conhecida como Rainha do Rebolado, Rainha dos Memes, diva, musa... "Eu amo os títulos que me dão. E amo o carinho que recebo de todos", garante a beldade.



Espiadinha no 'BBB 22'

Desde a estreia, o 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, é assunto do momento. A Rainha do Rebolado confessa que se rendeu ao reality show e tem dado uma espiadinha no que rola dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Nunca acompanhei, mas essa edição está muito interessante. E estou, sim, acompanhando", afirma. Vale lembrar que Gretchen já participou de 'A Fazenda', da Record, em 2012. Ao ser questionada se participaria de outro reality, a cantora faz mistério. "Não sei se aceitaria. Só saberei no momento".



Com tudo em cima



Aos 62 anos, Gretchen não cansa de exibir sua beleza e boa forma nas redes sociais. A cantora garante que a idade não é um problema para ela. "A idade nunca foi peso pra mim. Pelo contrário. Tem me trazido a plenitude. Tenho energia de sobra. E cuido mesmo da minha saúde e do meu bem estar. E isso inclui meu corpo. Amo me sentir bem, atraente e feliz comigo mesma", destaca.

Casamento

Casada há um ano com Esdras de Souza, a cantora diz que o saxofonista é um bom marido. "Esdras é um sonho de homem. Parceiro, companheiro, cúmplice, amigo e amante único. Ele é completo em tudo. Sensível e doce. Carinhoso e meigo. E vivemos sim em eterna lua de mel", diz ela, que nega haver espaço para brigas em seu relacionamento. "Brigas de forma alguma. Somos muito leais e fiéis um ao outro. A música nos une. O amor nos une. Tudo nos une". Ela ainda abre o jogo e conta como mantém a chama da relação acesa. "Nos respeitando. Fazendo com que sejamos sempre interessantes um para o outro".