Cena de ’Lulli’, novo filme de Larissa Manoela na NetflixSuzanna Tierie / Divulgação / Netflix

Publicado 02/01/2022 07:00 | Atualizado 02/01/2022 08:43

Rio - A empatia e a disponibilidade de ouvir o próximo são alguns dos maiores do problemas da sociedade atual, que está cada vez mais voltada para seu próprio umbigo. Esse é o tema do novo filme da atriz Larissa Manoela, que saiu recentemente pela plataforma de streaming Netflix, com roteiro de Thalita Rebouças em dupla com Renato Fagundes e direção de César Rodrigues. Em “Lulli”, a artista de 21 anos vive uma jovem residente de Medicina que era incapaz de ouvir as pessoas ao seu redor. Mas, após levar um choque em um aparelho de ressonância magnética, Lulli (Larissa Manoela) começa a escutar os pensamentos alheios.

“As pessoas estão cada vez mais querendo as coisas pra ontem, sem disponibilidade para ouvir o próximo, ser empático e tudo mais. Eu tenho como missão fazer com que ‘Lulli’ toque o coração das pessoas, e faça com que elas saiam tocadas pela lição de moral que o filme passa, pelos temas que a gente aborda. É quase uma aula, um momento relax que você vai ter assistindo ao filme com a sua família”, explica a atriz, que não gostaria de ter o “superpoder” de sua personagem.



“Eu não teria capacidade nenhuma de lidar com o pensamento dos outros. A minha cabeça não para nunca, já tenho mil pensamentos… Então, imagina ter que lidar com o dos outros. Antes de pensar em invadir a privacidade das pessoas, eu ia pensar na minha sanidade mental”, brinca Larissa, que está muito feliz com o resultado do longa.



“É o meu quarto filme com a Netflix. Estou muito satisfeita com ‘Lulli’. Entrego exatamente o que eu gostaria, abordo o tema que eu gostaria, e o filme está lindo. Foi feito com a dedicação de muita gente talentosa, de uma equipe muito profissional, que já tinha trabalhado comigo em ‘Modo Avião’”, ressalta a atriz, se referindo a outro de seus longas na plataforma.



Apaixonada por arte, Larissa gosta de participar de todas as etapas de seus projetos e já conquistou credibilidade e confiança para isso. “Eu preparo junto (o filme), estou ali sempre analisando com o diretor, com a Thalita (Rebouças). Isso é muito legal. É um espaço bem especial que eu adquiri, mesmo sendo tão jovem. Então, eu aprendo toda vez e acabo mergulhando nesse universo que é muito precioso”.



“Lulli” é uma comédia romântica, gênero com o qual Larissa já tem familiaridade, mas a atriz também pensa em expandir seus horizontes e atuar em diferentes papéis. “Acho que a comédia brasileira tem um tom muito especial, tendo em vista que a gente tem grandes referências e inspirações maravilhosas, que inclusive eu tenho o prazer de conhecer e de já ter contracenado. Então, pra mim tem esse lugar muito especial”, afirma.



“Eu gosto de me emocionar em um filme. Gosto de rir, assim como eu gosto de tirar uma lição de todo aquele contexto. Então, quando eu consigo unir tudo isso, por mais que eu tenha vontade de fazer algo totalmente diferente como ação, amo poder ter essa oportunidade de fazer uma comédia romântica. Mas óbvio que não tira a minha vontade de fazer algo como drama ou suspense”, diz a atriz, que nunca teve dúvidas sobre a carreira.



“A arte me escolheu e eu a escolhi. Um desejo que eu tenho ainda é, quem sabe, em algum momento da minha vida, me dedicar a uma faculdade. Tendo em vista que é para a arte também, sendo Cinema. Mas sempre tive muita certeza do que eu queria. Eu tenho a minha grande inspiração que é o Selton Mello, que dirige, atua, roteiriza, que é meu mestre e super me inspirou, mas eu nunca tive esse dilema”.



Planos



Esse ano, a atriz tem mais um filme para lançar, além de uma novela e também um álbum. “Vou começar a pensar nesse próximo filme, que entra como meu terceiro original da Netflix, mas desses últimos lançados é o quarto que vai estar disponível lá. Eu tenho uma novela para estrear, um álbum para lançar”, lista a atriz, fazendo referência a “Além da Ilusão”, folhetim no qual fará sua estreia como protagonista na TV Globo.



‘Gente, eu cresci’



Aos 21 anos de idade, Larissa Manoela já tem 17 de carreira. Natural de Guarapuava, no Paraná, a atriz começou aos 4, participando de um concurso infantil. O primeiro trabalho na TV veio aos 6, na série “Mothern”, do GNT. O reconhecimento profissional, no entanto, chegou aos 11, ao atuar ao lado de Selton Mello e Paulo José no filme “O Palhaço”. E o carinho do público chegou com o papel de Maria Joaquina, no remake de “Carrossel”, do SBT.



Mas a menina cresceu. Em “Lulli”, Larissa Manoela protagoniza sua primeira cena sensual ao lado do ator Vinicius Redd. “Eu sabia que ia chegar esse momento na minha carreira. Estive a par de tudo e muito confortável, segura e zero invadida no set. Tiveram muito cuidado porque de fato é a primeira vez que eu faço uma cena mais sensual e eu acho de verdade que as pessoas vão ter isso (espanto) e é normal. Que bom que elas têm essa coisa de falar ‘meu Deus, a Larissa Manoela cresceu’. Até eu quando me vi falei: ‘gente, eu cresci’. Se me causa isso, imagina para as outras pessoas”, diz a atriz, aos risos.



“E depois (da cena) recebi o maior apoio do diretor, que já tinha me acompanhado em ‘Modo Avião’, de toda aquela equipe que estava ali no set e do meu parceiro, que foi o Vinicius (Redd). Ainda fui chamada para assistir a cena para saber se eu estava confortável, se eu aprovava. Foi incrível, um debut bem especial nesse novo caminho. Tenho certeza que muitas outras cenas vão aparecer, mas eu acho que vai muito do que eu estiver confortável, do que eu achar coerente pro meu momento. A dramaturgia é muito especial e eu vivo disso. Então, sinto muito prazer em poder ser essa menina que está crescendo e se descobrindo fazendo novos personagens”.