Alanis Guillen como Juma Marruá em Pantanal - Divulgação/Globo

Publicado 09/01/2022 07:20 | Atualizado 09/01/2022 10:00

Rio - Vinte e três anos de idade e Alanis Guillen está pronta para sua segunda protagonista na TV. E como aconteceu da primeira vez, a jovem atriz já chega em um projeto amado e consagrado pelo público. Em 2019, foi Malhação, quando na edição ‘Toda Forma de Amar’, interpretou a jovem Rita. Agora, em 2022, é vez de Juma Marruá, a emblemática protagonista do remake de ‘Pantanal’.

“Quando anunciaram que haveria essa nova versão de ‘Pantanal’ – novela que nunca tinha assistido – uma galera na internet começou a me marcar em publicações e muitas pessoas começaram a comentar. Pessoas amigas, da família, dizendo ‘essa personagem tem que ser você’. Eu queria saber quem era essa personagem, que história era essa, fiquei muito curiosa. Depois de entender do que se tratava, conversei com minha agência sobre tentarmos fazer um teste pra essa produção. Com a pandemia, o ritmo e a perspectiva de trabalhos estavam muito anuviados. Então, não custava tentar”, explica Alanis, que dá detalhes do teste.

“Passou um tempo e surgiu essa oportunidade de fazer um selftape - gravação feita pelo próprio ator. Moro em apartamento e, como a instrução do teste era fazer ao ar livre, pedi ajuda a um casal de amigos que moram numa casa com quintal, e por sorte ainda trabalham com vídeo. Eu me dedico a todos os selftapes, mas esse realmente foi especial, com minha amiga me dirigindo, com uma câmera profissional e até equipamento de som. Detalhe: eu não podia falar para ninguém do que se tratava, era algo sigiloso. Disse aos meus amigos, e até para os meus pais, que era mais um teste de uma produção qualquer”, conta a atriz, que passou para um segundo teste, em fevereiro de 2021, e foi confirmada no remake. “Aí eu transbordei”, lembra.



Nova etapa



Apesar de jovem, Alanis destaca que já tem uma carreira consolidada com atuação. “Meu primeiro trabalho na TV foi em ‘Malhação: Toda Forma de Amar’, mas eu trabalho desde os três anos. Eu fazia muito comercial, publicidade... O teatro foi entrar na minha vida quando eu tinha uns 17 anos, no final do colégio. Hoje, eu tenho 23. Pantanal é meu segundo trabalho na TV. Fui estudar teatro para perder a timidez. Quando cheguei lá, descobri todo um universo que eu desconhecia desejar tanto”, pondera a atriz, que teve a ajuda de Cristiana Oliveira, a primeira Juma, para entrar no papel.



“Quando começou esse burburinho ela me mandou uma mensagem por meio de uma rede social dizendo que estava torcendo muito por mim. Mas eu ainda não podia falar nada, então somente agradeci muito. Depois disso nós tivemos um encontro virtual numa ação interna de ‘Pantanal’ e foi muito bom ouvi-la falar, sentir ela se expressando, contando sua experiência. E agora estou aqui pensando em propor a ela uma ligação pra gente trocar umas ideias”, destaca Alanis.



Preparação especial



Para um projeto tão intenso, Alanis também conta que está passando por uma preparação bem diferenciada para a sua nova personagem. “Está sendo um processo. Estou tendo um tempo muito gostoso pra acessar e digerir cada etapa. Adentrando essa história, me deixando ser penetrada, entendendo a voz, o corpo, os impulsos... Comecei por um estudo arquetípico, de mesa, e depois fiz algumas experiências pro meu corpo registrar informações que eu, Alanis, não tinha, mudei alguns hábitos, comecei a praticar Kung Fu, tive aulas de equitação, prosódia, entre outras coisas. Cada dia é precioso nesse processo todo. Principalmente, algumas dificuldades”, admite a jovem atriz que destaca o workshop de equitação como um novo desafio.



“Nunca tinha cavalgado. Então, o aprendizado foi desde o início aprendendo a montar, a relação com esse animal que eu não tinha muita intimidade, entender meu corpo ali, como cavalgar com uma arma na mão, segurando com apenas um braço”, conta Alanis, que também vive outras mudanças.



“Estou tentando tomar sol sem biquíni, para não ficar marca, já que a Juma usa umas roupas em que o corpo aparece bem. Não está tendo sol aqui, eu moro em apartamento, então estou passando um autobronzeador. Mas eu tenho certeza que lá no Pantanal o sol vai ajudar. E fora isso estou deixando os pelos crescerem e estou malhando dobrado”, revela.



Convite



Empolgada para a estreia da novela, marcada para o dia 14 de março, Alanis se considera pronta para apresentar sua nova Juma ao Brasil. “Tem esse lugar que a novela ocupa no imaginário de todo mundo. Eu sinto e sei que é uma missão gigantesca contar essa história, nesse momento, desse lugar, nesse Brasil de hoje, para as pessoas do Brasil de hoje. Em algum lugar as coisas vão se encaixando e eu sei que eu vou dar conta. Estou me preparando muito nos âmbitos pessoal e profissional. São muitas mudanças. E que bom! Fora a felicidade e gratidão imensa por trabalhar com pessoas que tanto admiro e ansiosa pra tudo que vou aprender nessa jornada”, conta.