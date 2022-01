Camila Queiroz usa um vestido de crochê estampado - reprodução do instagram

Publicado 09/01/2022 05:00

Rio - Sucesso na década de 70, o crochê voltou com tudo e é uma das grandes apostas do verão deste ano. Famosas como Isis Valverde, Camila Queiroz, Giovanna Lancellotti, Deborah Secco, Flávia Alessandra e Viih Tube aderiram a tendência, que pode ser vista em biquínis, blusas, vestidos e até shortinhos.

"Essa é uma tendência que sai da praia e invade as ruas. Já tivemos o crochê como protagonista na década de 70, mas agora ele veio com uma nova roupagem: ainda mais colorido e com estampas diferenciadas. Na estação mais quente do ano, ele rouba a cena em peças bem fresquinhas. As famosas, por exemplo, já usam alguns looks com esta técnica na praia ou na piscina", explica a produtora de moda Lais Mazutti.

No entanto, a tendência vai muito além do clima praiano. Segundo a profissional, não é difícil montar um look com peças de crochê para curtir o dia a dia. "É fácil de combinar e traz um toque fashionista ao visual, basta usar a criatividade na hora de montar a produção. A gente pode usar o crochê em biquíni, mas também pode ousar combinando outras peças como o jeans. Fica super descolado", afirma.

Lais ainda garante que tem looks de crochê para todos os estilos e gostos. "Para as mais básicas, invista em tons neutros como areia, preto e branco. As mais fashionistas, podem abusar das cores como pink, vermelho e estampas. Os tons de roxo e lilás são tendências aquecidas pra esse ano de 2022", ressalta.