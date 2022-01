Ana Clara Lima - Fotos: Fernanda Garcia / Beleza: Lu Rech / Styling: Milton Castanheiras / Produção Executiva: Camila Novo

Publicado 16/01/2022 07:00

Rio – Ana Clara Lima, de 24 anos, sempre teve uma certeza: o desejo de trabalhar na televisão. A carioca começou a gravar vídeos curtos para a internet em 2014, mas ganhou projeção nacional ao participar do “Big Brother Brasil” em 2018 e ser finalista da edição ao lado do pai, Ayrton. De lá para cá, o programa faz parte da sua rotina profissional. Só no ano passado, ela foi repórter do reality show, comandou entrevistas com eliminados no “Rede BBB” e apresentou o “Plantão BBB”.

“Em 2021, tive muitas oportunidades. Apesar da pandemia, sei que essa não é a realidade das pessoas, foi um ano muito bom para mim profissional e pessoalmente. Venho percebendo que amadureci muito rápido, até por tudo o que acontece nesse meio, acaba fazendo que a gente cresça”, diz ela, que destaca o que considera o auge do último ano.

“Não esperava pelo ‘Plantão BBB’, que foi o programa que apresentei nas tardes da Globo, foi muito relevante para mim. Faziam alguns anos que eu não estava na televisão aberta à tarde, desde o ‘Video Show’, em 2018. Foi super importante para o meu amadurecimento e crescimento. Superou as minhas expectavas sobre mim mesma”, acrescenta.

Essa rotina intensa vai continuar em 2022. Prestes a estrear mais uma edição do programa, Ana Clara se prepara para comandar o “BBB – A Eliminação”, que vai ao ar pelo Multishow, e o “Fora da Casa”, no Globoplay e Gshow. O ‘BBB’ passa muito rápido. É muita coisa para administrar, mas é muito legal. Eu estou super animada”, revela.

Conhecedora do reality show, ela dá uma dica para quem vai concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão em 2022. “Sempre falo sobre a pessoa ser verdadeira, ser autêntica. Você ser justo e fiel com as suas opiniões, se jogar de cabeça no que acredita já é 50% do caminho. Nos outros 50%, infelizmente, você tem que contar com a sorte. O público pode gostar muito, ou pode não gostar. Não tem como controlar”, aconselha.

Apresentadora do “BBB”?

Quanto Tiago Leifert anunciou que estava de saída da Rede Globo, muitos nomes foram especulados para o posto de apresentador do “BBB”, dentre eles, o de Ana Clara. Diversos internautas pediram ao diretor de TV Boninho para colocá-la nesse posto. Ele conta que ficou feliz com o bom feedback do público e revela se aceitaria o convite no futuro.

“Com certeza, seria um privilégio, um presente. Eu ficaria muito feliz, seria uma oportunidade incrível e única, mas agora não é o momento… Fiquei muito feliz com as especulações, mas a escolha do Tadeu (Schmidt) foi muita assertiva. Óbvio que tive pesar pelo Tiago sair, gosto muito do trabalho dele, é uma referência para mim, tanto de profissional, como de pessoa. Mas fiquei feliz com a chegada do Tadeu. Ele é um cara muito incrível, já era fã dele”, conta.

Mudanças

Apesar de não ser adepta a ideia de fazer listas de objetivos para um novo ano, Ana Clara diz que entende o novo ciclo como uma chance de encontrar novas oportunidades. “Gosto muito desse período de ano novo. É o sentimento da segunda-feira só que elevado. São tantas novas oportunidades, é um ano inteiro, tantas coisas boas podem acontecer“, acredita ela, que faz uma reflexão do que mudou no início da carreira, em 2014, até hoje.

“Mudou tudo, mas permaneço a mesma pessoa. As minhas qualidades se mantiveram, melhorei alguns defeitos que tinha. Mas a minha vida em si mudou completamente. Não tem comparação. Minha vida profissional é outra. Infelizmente não consegui terminar a faculdade de Jornalismo, que eu queria muito. Minha vida profissional deu uma guinada desde que comecei a trabalhar na Globo”, analisa.

Futuro

Vivendo ótima fase na carreira, Ana Clara reflete sobre o futuro e revela que ainda tem muitos sonhos para conquistar como ter um programa ao vivo e diário na TV aberta. “Sempre falo que esse é meu sonho de vida, sabe? Vai ser uma realização muito grande… No futuro, me imagino uma profissional cada vez maior e com credibilidade também. Graças a Deus, tenho uma resposta muito boa do público, espero que isso continue cada vez mais”, diz.

Fascinada pelo audiovisual, Ana também já estudou atuação e participou do curta “Story.Telling”, lançado no ano passado. Apesar disso, a ruiva conta que não se imagina fazendo uma novela. “Gravei esse curta de terror, que está ganhando prêmios em festivais. É muito legal atuar, mas acho que não me imagino fazendo novela. Não é minha vontade agora. Eu me surpreenderia se mudasse do entretenimento para dramaturgia”, finaliza.