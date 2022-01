Além de dificultar a perda de peso, açúcar prejudica a saúde bucal e intestinal - Divulgação / Freepik

Publicado 16/01/2022 07:00

Rio - A pandemia de covid-19 mudou a rotina de todos. A pressão por conta do isolamento social acabou fazendo com que algumas pessoas descontassem a ansiedade na comida, principalmente nos docinhos. Uma pesquisa do projeto "ConVid - Pesquisa de Comportamento", realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que os brasileiros passaram a consumir mais doces e açúcar durante o período de quarentena, com destaque para as mulheres.

O alto consumo de açúcar acarreta uma série de malefícios para a saúde. A substância dificulta o processo de perda de peso e também afeta a saúde bucal e o funcionamento da flora intestinal. De acordo com o médico ortopedista David Gusmão, o açúcar é capaz de prejudicar até mesmo a saúde das articulações.



"Este adoçante (açúcar) é capaz de aumentar a degeneração articular, agravando doenças que envolvem os tecidos cartilaginosos, como a artrose, por exemplo. Para se ter ideia da dimensão dos efeitos do açúcar na saúde, pacientes que sofrem de artrose relatam alívio dos sintomas da doença após excluir o açúcar da dieta”, explica o médico.

Confira 5 dicas para diminuir o consumo de açúcar e obter uma dieta mais saudável:



1. Leia os rótulos - A nutricionista Monik Cabral explica que nem tudo coincide com o que parece na embalagem. "É essencial ler o rótulo dos alimentos, porque muitos produtos que parecem saudáveis, na verdade são repletos de açúcares e conservantes. Como exemplo, podemos citar as barrinhas de cereais, granolas industrializadas, biscoitos e até mesmo geleias, que parecem naturais mas na verdade são muito calóricos e artificiais”, pontua.



2. Atenção ao xarope de milho - Agora que você já sabe a importância de ler o rótulo, atente-se aos adoçantes utilizados pela indústria alimentícia. "O xarope de milho é um adoçante artificial altamente calórico e associado com uma série de doenças renais e cardiovasculares. O aditivo chega a ser 1,5 mais doce que a sacarose”, contextualiza a nutricionista.



O xarope de milho está presente em refrigerantes, balas industrializadas e biscoitos. Esse adoçante repleto de calorias também pode ser encontrado pelos seguintes nomes: xarope de alta frutose, xarope de glicose e corn syrup. O adoçante não possui nenhuma propriedade nutricional, sendo ainda mais maléfico que o açúcar. Seu único benefício é adoçar.



3. Repense sua relação com açúcar - Entenda como o ingrediente age no seu corpo e porque todos nós somos propensos a gostar de doces. "Quando você come açúcar, são liberados neurotransmissores associados ao prazer”, aponta a coach Fernanda D’avila. “Portanto o cérebro direciona a pessoa a comer doces, pois o consumo destas substâncias está associado a sensação de bem estar e prazer instantâneo”.



Entretanto, este prazer é meramente momentâneo. "Dura somente alguns minutos (ou segundos) e aí a pessoa sente a necessidade de comer sempre mais e mais para sentir essa sensação novamente. Todavia, a longo prazo, o custo é prejudicar a saúde como um todo e dificultar o processo de emagrecimento saudável e definitivo ", explica a coach.



4. Aproveite o dulçor natural - As frutas maduras são mais doces, assim como as frutas secas, tais como tâmaras e passas. Ao preparar sobremesas em casa, aposte nas passas e bananas maduras para adoçar seu bolo. "Assim você não terá a necessidade de usar adoçantes. Fica gostoso e seu paladar começa mudar", diz a nutricionista Munik Cabral.



5. Não corte tudo de uma vez - “É importante ter uma mudança de comportamento gradual e profunda, pois dificilmente atitudes radicais irão te ajudar”, pontua Fernanda D’avila. “Não se trata de cortar o açúcar da noite para o dia, mas sim começar a pensar em substituições saudáveis e nutritivas para recompensar o cérebro de outra maneira”, explica a coach.