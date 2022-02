Juliana Paes em Pantanal - Divulgação/TV Globo

Juliana Paes em PantanalDivulgação/TV Globo

Publicado 13/02/2022 00:00

Além de ser uma atriz muito querida pelo elenco da Globo, Juliana Paes também tem como característica importante o fato de "se jogar" por inteiro nas produções para quais é convocada. Com o remake de "Pantanal", previsto para estrear entre fim de março e começo de abril, isso não tem sido diferente. Se o roteiro pede, não tem tempo ruim.

Juliana, intérprete de Maria Marruá, inclusive protagonizará cenas quentes com Enrique Diaz durante um banho de rio – a sequência, aliás, já foi usada pela emissora em um trailer de divulgação da trama para o mercado internacional.

Mas não apenas as cenas de sexo estão chamando atenção para seu trabalho nesta novela que substituirá "Um Lugar ao Sol". É na parte dramática que a atriz tem recebido muitos elogios. Maria vai passar por maus bocados na história para manter a família unida e na busca por um lar.

Juliana Paes será a dona do remake na primeira fase e durante parte da segunda, quando a personagem morre. Logo depois, a filha, Juma Marruá (Alanis Guillen) assume o protagonismo.

O fato de Maria Marruá ter sido vivida por Cássia Kis no original da Manchete também colaborou para que Juliana aceitasse o papel.

"Eu sou tão fã da Cássia! Já tive a oportunidade de falar isso para ela. Por isso, falei: 'Óbvio que eu vou aceitar esse desafio', porque quando é uma personagem que já foi vivida por alguém e por alguém de quem você é tão fã, tão apaixonado, vira um desafio em dobro. Eu me senti muito lisonjeada, desafiada e com muita vontade de fazer essa Maria Marruá", declarou a atriz.

EM ALTA.

Trabalho da Priscilla Alcântara no 'The Masked Singer' caiu nas graças do público. E pode ser o ponto de partida para voos mais altos na Globo e nos seus canais pagos, leia-se Multishow.

baterebate

Carla Madeira, roteirista e pesquisadora, que ainda aparece nos créditos de 'Um Lugar ao Sol', já está a serviço da HBO para sua primeira telessérie.

Depois da exibição nos cinemas, o filme de Steven Spielberg 'Amor, Sublime Amor' estreará com exclusividade no Disney em 2 de março.

Abertas no Rio de Janeiro as audições para o espetáculo musical 'Céu Estrelado'...

... O texto leva assinatura de Carla Faour, a mesma de 'Tapas & Beijos' e 'Segunda Chamada'. Direção de João Fonseca e Tony Lucchesi.

Floresta ainda procura interessados para exibição de dois filmes baseados em livros de Gustavo Reiz...

... A produtora adquiriu os direitos de 'Confidências, confusões...e garotas' e 'Sonhos de umas férias de verão'.

Série 'O Dono do Lar', em sua nova temporada, iniciou gravações. Maurício Manfrini está à frente do elenco.

C'est fini

Estrelado por Rodrigo Sant'Anna, o humorístico 'Tô de Graça' iniciou as gravações da sexta temporada, que entrará na grade do canal ainda neste semestre. Seguem no elenco Isabelle Marques (Briti), Evelyn Castro (Marraia), Andy Gercker (Maico), Estevam Nabote (Pablo), Eliezer Motta (Moacir), Dhu Moraes, (Geralda), Lindsay Paulino (Vilso) e Gracyanne Barbosa (Sonaira).